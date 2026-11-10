Barcode और QR कोड में क्या है फर्क? जानें कौन है ज्यादा बेहतर

टेक्नोलॉजी डेस्क। रिटेल स्टोर में सामान खरीदने से लेकर ऑनलाइन पेमेंट तक, हम हर दिन बारकोड और क्यूआर (QR) कोड का उपयोग करते हैं। दोनों ही तकनीकें फिजिकल डेटा को डिजिटल सिग्नल्स में बदलने का काम करती हैं, लेकिन बनावट, क्षमता और काम करने के तरीके में दोनों के बीच बड़ा फर्क है।

काम करने का तरीका: जब स्कैनर की लाल लेजर लाइट बारकोड पर पड़ती है, तो सफेद और काली पट्टियों से टकराकर लौटने वाले रिफ्लेक्शन को सेंसर पढ़ता है। इसके बाद डिकोडर उस एनालॉग जानकारी को डिजिटल डेटा में बदलकर कंप्यूटर में भेज देता है।

बारकोड एक वन-डायमेंशनल (1D) कोड है, जिसमें विभिन्न चौड़ाई वाली काली और सफेद समानांतर लाइनें होती हैं।

सीमित डेटा क्षमता: बारकोड में डेटा केवल हॉरिजॉन्टल यानी एक दिशा में कोड होता है, जिसके चलते इसमें केवल सीमित जानकारी (जैसे प्रोडक्ट कोड या सीरियल नंबर) ही स्टोर हो सकती है।

क्यूआर कोड क्यों है ज्यादा आधुनिक?

क्यूआर (Quick Response) कोड एक टू-डायमेंशनल (2D) कोड है, जो चौकोर बॉक्स और छोटे-छोटे बिंदुओं से मिलकर बनता है।

हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कोडिंग: क्यूआर कोड में जानकारी दोनों दिशाओं में दर्ज होती है, जिस वजह से यह बारकोड की तुलना में सैकड़ों गुना ज्यादा डेटा स्टोर कर सकता है। इसमें वेब लिंक, टेक्स्ट, पेमेंट डिटेल्स और कॉन्टैक्ट सुरक्षित रखे जा सकते हैं।

स्मार्टफोन से स्कैनिंग: इसके लिए किसी खास लेजर गन की जरूरत नहीं होती, इसे स्मार्टफोन कैमरे से सीधे स्कैन किया जा सकता है।

क्या सामान्य बारकोड स्कैनर से पढ़ा जा सकता है QR कोड?

नहीं, पारंपरिक 1D लेजर स्कैनर केवल सामान्य बारकोड पढ़ सकते हैं, वे क्यूआर कोड को स्कैन करने में सक्षम नहीं हैं। क्यूआर कोड को पढ़ने के लिए विशेष 2D इमेज स्कैनर या कैमरा सेंसर की जरूरत होती है, जो पूरे कोड की एक साथ तस्वीर खींचकर डिकोड करता है।