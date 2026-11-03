15 हजार से कम बजट में दमदार 5G फोन, पोको, मोटोरोला और सैमसंग के ये 7 मॉडल्स हैं सबसे आगे

टेक्नोलॉजी डेस्क। अगर आप 15 हजार रुपये से कम के बजट में एक नया और दमदार 5G स्मार्टफोन तलाश रहे हैं, तो भारतीय बाजार में आपके पास कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं। इस प्राइस सेगमेंट में पोको, मोटोरोला, सैमसंग, रियलमी और इनफिनिक्स जैसे प्रमुख ब्रांड्स तेज प्रोसेसर, शानदार डिस्प्ले और बड़ी बैटरी वाले डिवाइसेज पेश कर रहे हैं।

लिस्ट में कौन कौन हैं शामिल पोको एम7 प्रो 5G (POCO M7 Pro 5G): इस बजट में पोको का यह फोन एक बेहद मजबूत दावेदार है। इसमें मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7025 अल्ट्रा प्रोसेसर, 6GB रैम और 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है। फोन में 6.67 इंच की 120Hz एमोलेड डिस्प्ले दी गई है। फोटोग्राफी के लिए पीछे 50MP और 2MP का डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, जबकि सेल्फी के लिए 20MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है। इसमें 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5,110mAh की बैटरी दी गई है। इसकी कीमत 14,999 रुपये है।

मोटो जी64 (Moto G64): मोटोरोला का यह फोन परफॉर्मेंस और क्लीन सॉफ्टवेयर के लिहाज से काफी पसंद किया जाता है। इसमें मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7025 प्रोसेसर के साथ 8GB रैम और 128GB स्टोरेज की सुविधा मिलती है। फोन में 6.5 इंच की 120Hz आईपीएस एलसीडी स्क्रीन लगी है। इसके बैक पैनल पर 50MP और 8MP के दो कैमरे दिए गए हैं, वहीं सामने की तरफ 16MP का सेल्फी शूटर है। लंबे बैकअप के लिए इसमें 6,000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। इसकी शुरुआती कीमत 13,000 से 14,000 रुपये के बीच है। रियलमी पी3एक्स (Realme P3x): कम कीमत में बेहतर फीचर्स चाहने वालों के लिए रियलमी पी3एक्स एक अच्छा विकल्प बन सकता है। इसमें डाइमेंसिटी 6400 प्रोसेसर, 6GB रैम और 128GB स्टोरेज मिलता है। डिवाइस में 6.72 इंच का बड़ा डिस्प्ले, 50MP का प्राइमरी बैक कैमरा और 8MP का फ्रंट कैमरा शामिल है। पावर बैकअप के लिए इसमें 6,000mAh की बैटरी लगी है, जो 45W सुपरवूक फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसकी शुरुआती कीमत 12,999 रुपये है।