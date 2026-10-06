Best Scooty for College Girls: कॉलेज जाने वाली लड़कियों के लिए बेस्ट हैं ये 3 स्कूटी, देखें कीमत, माइलेज और फीचर्स

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। कॉलेज जाने वाली लड़कियां अक्सर कंफ्यूज रहती हैं कि उनके लिए कौन सी स्कूटी सही है, इसलिए इस आर्टिकल में हम आपको बताने वाले हैं कुछ बेहतरीन स्कूटी की लिस्ट जो आपके लिए सही रहेगी।

TVS Scooty Zest 110

इस स्कूटी की एक्स-शोरूम कीमत ₹68,150 से शुरू होती है।

इसका कॉम्पैक्ट, ट्रेंडी और बेहद स्लीक डिजाइन कॉलेज आने-जाने के लिए एकदम सही है।

इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें 19 लीटर का बड़ा अंडर-सीट स्टोरेज, यूएसबी मोबाइल चार्जर और एलईडी डीआरएल शामिल हैं।

सेफ्टी के लिए इसमें सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी (SBT) और चौड़े ग्रिप वाले टायर्स हैं।

इसके साथ ही 109.7 सीसी का ईकोथ्रस्ट इंजन मिलता है, जो 7.8 PS की पावर जनरेट करता है।

यह 48-52 किमी/लीटर तक का माइलेज दे देती है।

Hero Pleasure Plus

Hero Pleasure Plus की एक्स-शोरूम कीमत ₹71,149 से शुरू होती है।

इसका विंटेज-मॉडर्न लुक, क्रोम गार्निश और वाइब्रेंट कलर ऑप्शंस काफी क्लासी लुक देते हैं।

इसमें सेमी-डिजिटल क्लस्टर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ कॉल/एसएमएस अलर्ट, बूट लैंप और यूएसबी चार्जर भी दिए गए हैं।

ब्रेकिंग सेफ्टी के लिए इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम (IBS) और साइड-स्टैंड कट-ऑफ मिलते हैं।

इसमें 110.9 सीसी का फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन है, जो 8.1 PS की पावर देता है।

यह 50-53 किमी/लीटर का माइलेज देती है।

Honda Dio 110