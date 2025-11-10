मेरी खबरें
    पैन कार्ड के गलत इस्तेमाल से रहें सावधान, एक मिनट में ऐसे करें जांच

    डिजिटल युग में पैन कार्ड पहचान और वित्तीय गतिविधियों से जुड़ा अहम दस्तावेज बन चुका है। इसके गलत इस्तेमाल से बचने के लिए समय-समय पर इसकी हिस्ट्री चेक करना जरूरी है। CIBIL, Experian या Equifax जैसी वेबसाइट्स से आप जान सकते हैं कि आपका पैन कार्ड कहां-कहां उपयोग हुआ है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 10 Nov 2025 01:42:14 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 10 Nov 2025 01:42:14 PM (IST)
    पैन कार्ड भारतीय नागरिक के लिए बेहद जरूरी डोक्यूमेंट है। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. गलत हाथों में जाने पर वित्तीय धोखाधड़ी संभव है।
    2. क्रेडिट ब्यूरो वेबसाइट्स से पैन उपयोग जांचें।
    3. रिपोर्ट में सभी लोन और कार्ड की जानकारी मिलेगी।

    डिजिटल डेस्क। आज के डिजिटल युग में पैन कार्ड सिर्फ टैक्स भरने या बैंक खाता खोलने के लिए जरूरी नहीं रह गया है। यह आपकी पहचान और वित्तीय गतिविधियों से जुड़ा सबसे अहम दस्तावेज बन चुका है। किसी भी लोन, क्रेडिट कार्ड या निवेश की प्रक्रिया में इसकी जरूरत पड़ती है।

    लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका पैन कार्ड कहां-कहां इस्तेमाल हो रहा है? अगर नहीं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि पैन कार्ड के गलत इस्तेमाल से बड़ा वित्तीय नुकसान हो सकता है।

    क्यों जरूरी है पैन कार्ड की हिस्ट्री चेक करना

    अक्सर लोग अपने पैन कार्ड की जानकारी 'बैंक फॉर्म, ऑनलाइन वेरिफिकेशन या किसी सर्विस के लिए दस्तावेज जमा करते समय' साझा करते हैं। अगर, यह जानकारी गलत हाथों में चली जाए, तो कोई व्यक्ति आपके नाम पर लोन या क्रेडिट कार्ड जारी करा सकता है। यहां तक कि किसी गलत लेन-देन में भी आपका नाम जुड़ सकता है, इसलिए समय-समय पर पैन कार्ड की हिस्ट्री चेक करना बेहद जरूरी है।


    ऐसे जानें कहां-कहां हुआ आपके PAN का इस्तेमाल

    • आपको किसी एजेंट या बैंक के पास जाने की जरूरत नहीं है। यह काम आप खुद घर बैठे कर सकते हैं।

    • CIBIL, Experian या Equifax जैसे किसी भी क्रेडिट ब्यूरो की वेबसाइट पर जाएं।

    • वहां क्रेडिट रिपोर्ट या फ्री क्रेडिट स्कोर चेक करें का विकल्प चुनें।

    • अपना नाम, जन्मतिथि, पता और पैन नंबर दर्ज करें।

    रिपोर्ट तैयार होने पर आपको आपके नाम पर चल रहे सभी लोन, क्रेडिट कार्ड और वित्तीय खातों की जानकारी मिल जाएगी। कुछ वेबसाइट्स यह सेवा फ्री ट्रायल के तहत देती हैं, जबकि कुछ पर नाममात्र का शुल्क देना होता है।

    रिपोर्ट में क्या देखें

    • क्रेडिट रिपोर्ट में सभी लोन, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स होती हैं। कितनी राशि ली गई, कहां से जारी हुआ और कितनी बकाया है। अगर आपको कोई ऐसा खाता या लोन दिखे जिसे आपने कभी नहीं लिया, तो समझ लीजिए कि किसी ने आपके पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल किया है।

  • ऐसे में तुरंत संबंधित बैंक या वित्तीय संस्था से संपर्क करें। अगर समस्या गंभीर है तो नजदीकी पुलिस थाने या साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं। इनकम टैक्स विभाग को भी सूचित करें, जिससे भविष्य में टैक्स या कानूनी जटिलताओं से बचा जा सके।

