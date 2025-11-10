पैन कार्ड के गलत इस्तेमाल से रहें सावधान, एक मिनट में ऐसे करें जांच

डिजिटल डेस्क। आज के डिजिटल युग में पैन कार्ड सिर्फ टैक्स भरने या बैंक खाता खोलने के लिए जरूरी नहीं रह गया है। यह आपकी पहचान और वित्तीय गतिविधियों से जुड़ा सबसे अहम दस्तावेज बन चुका है। किसी भी लोन, क्रेडिट कार्ड या निवेश की प्रक्रिया में इसकी जरूरत पड़ती है।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका पैन कार्ड कहां-कहां इस्तेमाल हो रहा है? अगर नहीं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि पैन कार्ड के गलत इस्तेमाल से बड़ा वित्तीय नुकसान हो सकता है।

क्यों जरूरी है पैन कार्ड की हिस्ट्री चेक करना

अक्सर लोग अपने पैन कार्ड की जानकारी 'बैंक फॉर्म, ऑनलाइन वेरिफिकेशन या किसी सर्विस के लिए दस्तावेज जमा करते समय' साझा करते हैं। अगर, यह जानकारी गलत हाथों में चली जाए, तो कोई व्यक्ति आपके नाम पर लोन या क्रेडिट कार्ड जारी करा सकता है। यहां तक कि किसी गलत लेन-देन में भी आपका नाम जुड़ सकता है, इसलिए समय-समय पर पैन कार्ड की हिस्ट्री चेक करना बेहद जरूरी है।