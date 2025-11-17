सैमसंग गैलेक्सी S24 5G पर सबसे बड़ी डील, 30 हजार से भी ज्यादा का मिल रहा डिस्काउंट

अमेजन पर यह फोन इस समय भारी डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है, जिससे इसकी कीमत लॉन्च प्राइस से 33 हजार रुपये तक कम हो गई है। कैशबैक, EMI और एक्सचेंज ऑफर मिलाकर इसकी कीमत और भी घट जाती है। इतनी कम कीमत में फ्लैगशिप फीचर्स मिलना इस समय बेहद फायदेमंद सौदा है।

टेक्नोलॉजी डेस्क। अगर आप बिना बजट बढ़ाए एक प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो सैमसंग का Galaxy S24 5G आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बन सकता है।

Samsung Galaxy S24 5G की कीमत और ऑफर्स

सैमसंग गैलेक्सी S24 5G का ब्लैक वेरिएंट अमेजन पर सिर्फ 41,810 रुपये में उपलब्ध है, जो इसकी लॉन्च कीमत 74,999 रुपये से लगभग 33,189 रुपये कम है।

Amazon Pay ICICI बैंक कार्ड से भुगतान करने पर 1,254 रुपये तक का कैशबैक भी मिल सकता है।

इसके अलावा प्लेटफॉर्म पुराने स्मार्टफोन के बदले 37,200 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी दे रहा है। इन सभी ऑफर्स के बाद फोन की कीमत 40 हजार रुपये के आसपास पहुंच जाती है।

Galaxy S24 5G के डिस्प्ले और परफॉर्मेंस

इस फोन में 6.2 इंच का डायनामिक AMOLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट और 2,600 निट्स पीक ब्राइटनेस मिलती है।

परफॉर्मेंस के लिए इसमें Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर, 8GB रैम और 512GB तक स्टोरेज मिलता है। तेज परफॉर्मेंस, स्मूथ मल्टीटास्किंग और गेमिंग के लिए यह बेहतरीन विकल्प है।

Galaxy S24 के कैमरा फीचर्स

फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP OIS प्राइमरी कैमरा, 12MP अल्ट्रा-वाइड और 10MP टेलीफोटो लेंस दिया गया है।

फोन 8K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है।

सेल्फी के लिए इसमें 12MP फ्रंट कैमरा मौजूद है।

बैटरी और सॉफ्टवेयर

गैलेक्सी S24 5G में 4,000mAh बैटरी और 25W फास्ट चार्जिंग मिलती है।

सॉफ्टवेयर की बात करें तो फोन Android 16 आधारित One UI 8 पर चलता है, जो लंबे समय तक अपडेट सपोर्ट देता है।