Black Friday Sale: iPhone 17 सीरीज में पर भारी डिस्काउंट, यहां से खरीदें

टेक्नोलॉजी डेस्क। Croma Black Friday: Apple ने इस साल अपनी नई iPhone 17 सीरीज लॉन्च की, जिसमें कंपनी ने पहली बार Plus मॉडल को हटाकर एक बिल्कुल नया iPhone Air पेश किया। लॉन्च के कुछ ही समय बाद यह अल्ट्रा-स्लिम डिवाइस अब बड़ी छूट के साथ मिला रहा है।

जी हां, Croma की Black Friday सेल में iPhone Air पर फ्लैट डिस्काउंट का आप लाभ ले सकते हैं। आप बैंक ऑफर लेकर और भी कम कीमत यह स्मार्टफोन ले सकते हैं। अगर, आप नया iPhone खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह डील फिलहाल सबसे बेहतर मानी जा रही है।