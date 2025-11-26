मेरी खबरें
    Black Friday Sale: iPhone 17 सीरीज में पर भारी डिस्काउंट, यहां से खरीदें

    Apple के नए iPhone Air पर Croma की Black Friday सेल में शानदार डील मिल रही है। फोन की कीमत 1,19,900 रुपये से घटकर 1,12,900 रुपये हो गई है और बैंक ऑफर मिलाकर कुल 11,000 रुपये तक की बचत संभव है। 5.6 mm की मोटाई के साथ यह अब तक का सबसे पतला iPhone है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 26 Nov 2025 09:34:50 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 26 Nov 2025 09:34:50 AM (IST)
    iPhone 17 सीरीज पर उठाएं डिस्काउंट का लाभ

    HighLights

    1. iPhone Air पर 7,000 फ्लैट डिस्काउंट उपलब्ध है।
    2. बैंक ऑफर से 4,000 अतिरिक्त बचत मिलेगी।
    3. सबसे पतला iPhone, 5.6 mm मोटाई फीचर।

    टेक्नोलॉजी डेस्क। Croma Black Friday: Apple ने इस साल अपनी नई iPhone 17 सीरीज लॉन्च की, जिसमें कंपनी ने पहली बार Plus मॉडल को हटाकर एक बिल्कुल नया iPhone Air पेश किया। लॉन्च के कुछ ही समय बाद यह अल्ट्रा-स्लिम डिवाइस अब बड़ी छूट के साथ मिला रहा है।

    जी हां, Croma की Black Friday सेल में iPhone Air पर फ्लैट डिस्काउंट का आप लाभ ले सकते हैं। आप बैंक ऑफर लेकर और भी कम कीमत यह स्मार्टफोन ले सकते हैं। अगर, आप नया iPhone खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह डील फिलहाल सबसे बेहतर मानी जा रही है।


    iPhone Air पर बड़ा डिस्काउंट

    naidunia_image

    • Apple ने iPhone Air की शुरुआती कीमत 1,19,900 रुपये रखी थी। Croma सेल में यह फोन सिर्फ 1,12,900 रुपये में मिल रहा है। आपकी जेब में सीधे 7,000 रुपये की बचत हो रही है।

    • ICICI, IDFC और SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड पर 4,000 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट भी उपलब्ध है। इस तरह ग्राहक कुल 11,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। Black Friday सेल में यह iPhone Air पर अब तक की सबसे शानदार डील मानी जा रही है।

    iPhone Air की स्पेशल खूबियां (iPhone Air Features)

    • iPhone Air अपनी पतली डिजाइन और प्रीमियम परफॉर्मेंस की वजह से सुर्खियों में है।

    • इस फोन में 6.5 इंच का OLED ProMotion डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है।

    • इसमें Apple का नया A19 Pro चिपसेट दिया गया है, जो पहले सिर्फ Pro मॉडल तक सीमित था।

    • कैमरा सेटअप में 2X टेलीफोटो जूम का सपोर्ट है।

    • iPhone Air की सबसे खास बात इसकी स्लिम बॉडी है। यह सिर्फ 5.6 mm मोटा, जो इसे अब तक का सबसे पतला iPhone है।

    • इसका वजन भी मात्र 156 ग्राम, जिससे यह बेहद हल्का और हैंडी महसूस होता है।

    iPhone Air अपनी प्रीमियम लुक, हल्के वजन और दमदार परफॉर्मेंस के कारण ग्राहकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। अब जब Black Friday सेल में इस पर आकर्षक छूट मिल रही है, तो यह यूजर्स के लिए एक बेहतरीन मौका है।

