BSNL का ये सस्ता प्लान देगा Jio और Airtel को टक्कर, 50 दिनों के लिए मिलेगी अनलिमिटेड कॉलिंग

टेक्नोलॉजी डेस्क। देश में निजी टेलीकॉम कंपनियों द्वारा रिचार्ज प्लान महंगे किए जाने की चर्चाओं के बीच सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने अपने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। कंपनी ने मात्र 347 रुपये में ऐसा प्रीपेड प्लान पेश किया है, जिसमें लंबी वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग, भरपूर डेटा और SMS की सुविधा मिल रही है।

यह प्लान खास तौर पर उन यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जो कम बजट में ज्यादा फायदे चाहते हैं और बार-बार रिचार्ज करने से बचना चाहते हैं। बढ़ती महंगाई के दौर में BSNL का यह ऑफर यूजर्स के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है।

BSNL का 347 रुपये वाला सस्ता और दमदार प्लान BSNL के इस किफायती प्लान की सबसे बड़ी खासियत इसकी 50 दिनों की लंबी वैलिडिटी है। सिर्फ ₹347 खर्च करने पर यूजर्स को पूरे 50 दिन तक सिम एक्टिव रखने की सुविधा मिलती है, जो इस कीमत में काफी आकर्षक है। अनलिमिटेड कॉलिंग और भरपूर डेटा इस प्लान में किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग की सुविधा दी जा रही है। इसके साथ ही यूजर्स को प्रतिदिन 2GB डेटा मिलता है, यानी पूरी वैलिडिटी के दौरान कुल 100GB हाई-स्पीड डेटा का लाभ। सोशल मीडिया, वीडियो स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन ब्राउजिंग के लिए यह डेटा पर्याप्त माना जा रहा है।