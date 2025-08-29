मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    BSNL का धमाकेदार ऑफर! BiTV प्रीमियम पैक में मात्र 151 रुपये खर्च कर मिलेंगे 25 से ज्यादा OTT ऐप्स

    BSNL ने मोबाइल ग्राहकों के लिए 151 रुपये का BiTV प्रीमियम पैक लॉन्च किया है, जिसमें 25+ OTT ऐप्स और 450+ लाइव टीवी चैनलों की सुविधा मिलेगी। कंपनी ने 28 रुपये और 29 रुपये के बजट पैक भी पेश किए हैं। इससे BSNL अब Jio और Airtel जैसी निजी कंपनियों को सीधी चुनौती देगा।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Fri, 29 Aug 2025 08:06:46 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 29 Aug 2025 08:06:46 AM (IST)
    BSNL का धमाकेदार ऑफर! BiTV प्रीमियम पैक में मात्र 151 रुपये खर्च कर मिलेंगे 25 से ज्यादा OTT ऐप्स
    मोबाइल ग्राहकों के लिए नया BiTV प्रीमियम पैक लॉन्च। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. 151 रुपये पैक में 25+ OTT और 450+ चैनल।
    2. फरवरी में मुफ्त परीक्षण के बाद अब प्रीमियम लॉन्च।
    3. 28 रुपये पैक में 7 OTT और 9 फ्री प्लेटफॉर्म।

    टेक्नोलॉजी डेस्क। भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने अपने मोबाइल ग्राहकों के लिए नया BiTV प्रीमियम पैक लॉन्च कर दिया है।

    तेजी से बढ़ते ओवर-द-टॉप (OTT) और लाइव टीवी बाजार में कदम रखते हुए BSNL ने बेहद किफायती दाम पर यह मनोरंजन पैक पेश किया है। सिर्फ 151 रुपये प्रतिमाह में यह पैक 25 से अधिक OTT ऐप्स और 450+ लाइव टीवी चैनलों तक पहुंच प्रदान करता है।

    मुफ्त परीक्षण से प्रीमियम ऑफर तक

    • BSNL ने इस साल फरवरी में BiTV प्लेटफॉर्म को पहली बार पेश किया था। शुरुआती चरण में इसे परीक्षण के तौर पर मोबाइल ग्राहकों के लिए मुफ्त उपलब्ध कराया गया था।

    • अब कंपनी ने आधिकारिक रूप से BiTV प्रीमियम पैक पेश किया है, जो मोबाइल यूजर्स को एक ही जगह पर एंटरटेनमेंट का खजाना देगी।

    25+ OTT ऐप्स और 450+ लाइव चैनलों तक पहुंच

    BiTV प्रीमियम पैक के जरिए ग्राहक लोकप्रिय OTT पार्टनर्स जैसे Aha, ZEE5, Sony LIV, Shemaroo, Sun NXT, Chaupal, Lionsgate Play, Discovery+, Epic ON और ETV Win पर कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हैं।

    इसके साथ ही 450+ लाइव टीवी चैनलों का एक्सेस मिलेगा, जिसमें मनोरंजन, खेल, समाचार और क्षेत्रीय चैनल शामिल हैं।

    BSNL BiTV प्रीमियम पैक की कीमत और फायदे

    कीमत- 151

    फायदे- 25+ OTT ऐप्स और 450+ लाइव टीवी चैनल

    इंटीग्रेशन- BiTV मोबाइल ऐप में आसान एक्सेस

    BSNL ने इस पैक की वैधता अवधि (validity) के बारे में आधिकारिक जानकारी अभी तक साझा नहीं की है।

    बजट फ्रेंडली पैक- 28 रुपये और 29 रुपये के विकल्प

    BSNL ने प्रीमियम पैक के साथ ही दो छोटे बजट पैक भी पेश किए हैं..

    28 रुपये पैक- 30 दिन की वैधता के साथ 7 OTT प्लेटफॉर्म (Lionsgate Play, ETV Win, VROTT, Premiumflix, Nammflix, Gujari और Friday) का एक्सेस। इसके अलावा 9 कॉम्प्लीमेंट्री OTT ऐप्स भी शामिल।

    29 रुपये पैक- ShemarooMe, Lionsgate Play, Dangal Play और VROTT तक पहुंच। यह पैक खासकर अल्पकालिक मनोरंजन चाहने वाले ग्राहकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

    निजी टेलीकॉम कंपनियों से सीधी टक्कर

    • BSNL ने अपने बयान में कहा कि यह पैक भारत का पहला ऐसा सस्ता बंडल है, जिसमें स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय OTT सेवाओं का मेल मिलता है।

    • कंपनी का मकसद बजट फ्रेंडली ग्राहकों को एक ही जगह पर मल्टीपल OTT सब्सक्रिप्शन का विकल्प देना है, जिससे हर ऐप के लिए अलग-अलग शुल्क चुकाने की जरूरत न पड़े।

    • इसके साथ ही BSNL अब सीधे तौर पर Jio और Airtel जैसी निजी कंपनियों को चुनौती देगा, जो पहले से अपने प्रीपेड और पोस्टपेड पैक में OTT बंडलिंग दे रही हैं।

    • 200 रुपये से कम कीमत में इस तरह की सुविधा देकर BSNL भारत के प्राइस-सेंसिटिव बाजार में एक बड़ा हिस्सा हथिया सकता है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.