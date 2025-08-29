BSNL का धमाकेदार ऑफर! BiTV प्रीमियम पैक में मात्र 151 रुपये खर्च कर मिलेंगे 25 से ज्यादा OTT ऐप्स

तेजी से बढ़ते ओवर-द-टॉप (OTT) और लाइव टीवी बाजार में कदम रखते हुए BSNL ने बेहद किफायती दाम पर यह मनोरंजन पैक पेश किया है। सिर्फ 151 रुपये प्रतिमाह में यह पैक 25 से अधिक OTT ऐप्स और 450+ लाइव टीवी चैनलों तक पहुंच प्रदान करता है।

टेक्नोलॉजी डेस्क। भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने अपने मोबाइल ग्राहकों के लिए नया BiTV प्रीमियम पैक लॉन्च कर दिया है।

मुफ्त परीक्षण से प्रीमियम ऑफर तक

BSNL ने इस साल फरवरी में BiTV प्लेटफॉर्म को पहली बार पेश किया था। शुरुआती चरण में इसे परीक्षण के तौर पर मोबाइल ग्राहकों के लिए मुफ्त उपलब्ध कराया गया था।

अब कंपनी ने आधिकारिक रूप से BiTV प्रीमियम पैक पेश किया है, जो मोबाइल यूजर्स को एक ही जगह पर एंटरटेनमेंट का खजाना देगी।

25+ OTT ऐप्स और 450+ लाइव चैनलों तक पहुंच

BiTV प्रीमियम पैक के जरिए ग्राहक लोकप्रिय OTT पार्टनर्स जैसे Aha, ZEE5, Sony LIV, Shemaroo, Sun NXT, Chaupal, Lionsgate Play, Discovery+, Epic ON और ETV Win पर कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हैं।

इसके साथ ही 450+ लाइव टीवी चैनलों का एक्सेस मिलेगा, जिसमें मनोरंजन, खेल, समाचार और क्षेत्रीय चैनल शामिल हैं।

BSNL BiTV प्रीमियम पैक की कीमत और फायदे

कीमत- 151

फायदे- 25+ OTT ऐप्स और 450+ लाइव टीवी चैनल

इंटीग्रेशन- BiTV मोबाइल ऐप में आसान एक्सेस

BSNL ने इस पैक की वैधता अवधि (validity) के बारे में आधिकारिक जानकारी अभी तक साझा नहीं की है।

बजट फ्रेंडली पैक- 28 रुपये और 29 रुपये के विकल्प

BSNL ने प्रीमियम पैक के साथ ही दो छोटे बजट पैक भी पेश किए हैं..

28 रुपये पैक- 30 दिन की वैधता के साथ 7 OTT प्लेटफॉर्म (Lionsgate Play, ETV Win, VROTT, Premiumflix, Nammflix, Gujari और Friday) का एक्सेस। इसके अलावा 9 कॉम्प्लीमेंट्री OTT ऐप्स भी शामिल।

29 रुपये पैक- ShemarooMe, Lionsgate Play, Dangal Play और VROTT तक पहुंच। यह पैक खासकर अल्पकालिक मनोरंजन चाहने वाले ग्राहकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

निजी टेलीकॉम कंपनियों से सीधी टक्कर