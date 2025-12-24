BSNL का क्रिसमस गिफ्ट... यूजर्स को मिलेगी 1 रुपये में 30 दिन की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉलिंग और 2जीबी डेटा भी

टेक्नोलॉजी डेस्क। सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने क्रिसमस के मौके पर अपने ग्राहकों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। कंपनी ने Christmas Bonanza Offer के तहत नया सिम लेने वाले यूजर्स के लिए सिर्फ 1 रुपये का स्पेशल प्लान पेश किया है। इस प्लान के जरिए BSNL कम कीमत में बेहतर कनेक्टिविटी देने की अपनी रणनीति को और मजबूत कर रही है। महंगे रिचार्ज से परेशान यूजर्स के बीच यह ऑफर तेजी से चर्चा में है।

सिर्फ 1 रुपये में पूरे महीने की कनेक्टिविटी BSNL के इस खास ऑफर में नए ग्राहकों को बेहद आकर्षक सुविधाएं मिल रही हैं। 1 रुपये के इस प्लान में यूजर्स को डेली 2GB हाई-स्पीड डेटा दिया जा रहा है। इसके साथ ही अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग की सुविधा भी मिलेगी, जिससे लोकल और एसटीडी कॉलिंग की चिंता खत्म हो जाएगी। प्लान की वैलिडिटी पूरे 30 दिनों की है। खास बात यह है कि BSNL इस ऑफर के तहत फ्री सिम कार्ड भी दे रही है।

किसके लिए है यह प्लान कंपनी का कहना है कि यह ऑफर खास तौर पर उन लोगों के लिए तैयार किया गया है, जो कम बजट में बेहतर नेटवर्क और ज्यादा डेटा की तलाश कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, नए यूजर्स और सेकेंडरी सिम इस्तेमाल करने वालों के लिए यह प्लान काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। कहां और कब तक मिलेगा ऑफर BSNL का यह 1 रुपये वाला क्रिसमस ऑफर ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। इसे पाने के लिए ग्राहकों को अपने नजदीकी BSNL रिटेल स्टोर पर जाना होगा। कंपनी ने इसे लिमिटेड टाइम ऑफर बताया है, जो 31 दिसंबर 2025 तक वैलिड रहेगा।