13 महीने तक रिचार्ज से छुट्टी! BSNL लाया दिवाली का सबसे बड़ा प्लान, 2,799 रुपये में 395 दिन चलाएं इंटरनेट और कॉलिंग

टेक्नोलॉजी डेस्क। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल (BSNL) दीवाली के पावन मौके पर अपने करोड़ों ग्राहकों के लिए एक बेहद आकर्षक और किफायती ऑफर लेकर आई है। इस खास त्योहारी ऑफर के तहत यूजर्स को एक बार रिचार्ज कराने पर पूरे 395 दिनों की लंबी वैलिडिटी दी जा रही है।

कंपनी ने अपने लोकप्रिय 365 दिन वाले सालाना प्लान में 30 दिनों की अतिरिक्त वैलिडिटी जोड़ने की घोषणा की है। इसके अलावा ग्राहकों को प्रतिदिन 3GB हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और डेली 100 एसएमएस की सुविधा भी मिल रही है।

बार-बार रिचार्ज कराने के झंझट से बचने और सालभर से भी ज्यादा समय तक सिम एक्टिव रखने वाले यूजर्स के लिए यह प्लान सबसे किफायती विकल्प बनकर सामने आया है। BSNL के ₹2,799 वाले रिचार्ज प्लान के फायदे 395 दिनों की लंबी वैलिडिटी: बीएसएनएल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी है कि 2,799 रुपये वाले इस एनुअल प्लान में अब 365 दिन के बजाय पूरे 395 दिनों की सर्विस वैलिडिटी दी जा रही है। यानी एक बार रिचार्ज कराने के बाद 13 महीने तक दोबारा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोजाना 3GB हाई-स्पीड डेटा: इंटरनेट का भारी इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए इसमें प्रतिदिन 3GB हाई-स्पीड डेटा दिया जा रहा है। इसके जरिए वीडियो स्ट्रीमिंग, सोशल मीडिया ब्राउजिंग और ऑनलाइन वर्क बिना रुकावट किया जा सकता है। डेली डेटा कोटा खत्म होने के बाद इंटरनेट की स्पीड नियमानुसार कम हो जाएगी।