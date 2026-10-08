अब घर से 300 किलोमीटर दूर भी चलेगा आपके घर का Wifi, जानिए क्या है इसका प्रोसेस
अगर आप घर से 300 km दूर हैं तो भी आपके घर का Wifi कनेक्ट रहेगा।
Publish Date: Thu, 08 Oct 2026 03:02:58 PM (IST)Updated Date: Thu, 08 Oct 2026 03:02:58 PM (IST)
अब घर से 300 किलोमीटर दूर भी चलेगा आपके घर का Wifi
HighLights
- अब घर से 300 किलोमीटर दूर भी चलेगा आपके घर का Wifi
- घर से 200-300 KM दूर भी घर का WiFi चला सकते हैं
- घर के बाहर ऐसे चलाएं घर का WiFi?
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर हम घर में WiFi लगाए हैं तो वो बस घर में ही चलता है। घर से दूर जाते ही कनेक्शन खत्म हो जाता है लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आप घर से कितना भी दूर चले जाएं 100 km, 200 km या 300 Km दूर चले जाएं फिर भी आपका फोन WiFi से कनेक्ट रहेगा।
BSNL की WiFi रोमिंग सर्विस की मदद से आप घर से 200-300 KM दूर भी घर का WiFi चला सकते हैं। इसके लिए FTTH कनेक्शन होना जरूरी है।
अगर आपके पास FTTH कनेक्शन है, तो आप अपने घर के ब्रॉडबैंड के डेटा को घर से दूर होते हुए भी इस्तेमाल कर पाएंगे।
घर के बाहर ऐसे चलाएं घर का WiFi?
- BSNL ने अपने FTTH ब्रॉडबैंड ग्राहकों को BSNL WiFi Roaming का एक्सेस दिया हुआ है। इसके लिए यूजर्स को ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर अपने मौजूदा FTTH अकाउंट से रजिस्टर करना होता है।
- इसके बाद यूजर्स अपने मोबाइल नंबर के जरिए बाहर कहीं भी इस WiFi रोमिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं।
- आप अपने फोन पर WiFi ऑन कर लें और 'BSNLWiFi_Roaming' नाम के SSID को सेलेक्ट करें।
- इसके बाद अपने FTTH कनेक्शन से लिंक्ड मोबाइल नंबर डालें और OTP वेरिफिकेशन कर लें।
- ऑथेंटिकेशन पूरा होते ही आपका डिवाइस नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा और आप हाई स्पीड इंटरनेट इस्तेमाल कर सकेंगे।