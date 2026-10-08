अब घर से 300 किलोमीटर दूर भी चलेगा आपके घर का Wifi, जानिए क्या है इसका प्रोसेस

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर हम घर में WiFi लगाए हैं तो वो बस घर में ही चलता है। घर से दूर जाते ही कनेक्शन खत्म हो जाता है लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आप घर से कितना भी दूर चले जाएं 100 km, 200 km या 300 Km दूर चले जाएं फिर भी आपका फोन WiFi से कनेक्ट रहेगा।