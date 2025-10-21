Samsung का 7,499 रुपये में खरीदें शानदार फोन, 5,000 mAH की मिलेगी दमदार बैटरी, देखें डील

टेक्नोलॉजी डेस्क। त्योहारी सीजन में स्मार्टफोन खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है। Flipkart की बिग बैंग दिवाली सेल के दौरान Samsung Galaxy F06 5G स्मार्टफोन पर जबरदस्त डिस्काउंट मिल रहा है। कंपनी ने इसे 12,499 रुपये की कीमत में लॉन्च किया था, लेकिन अब यह फोन केवल 7,499 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस ऑफर के साथ बैंक और एक्सचेंज ऑफर भी जोड़े गए हैं, जिससे फोन की कीमत और भी कम हो जाती है।