Samsung का 7,499 रुपये में खरीदें शानदार फोन, 5,000 mAH की मिलेगी दमदार बैटरी, देखें डील
Flipkart की दिवाली सेल में Samsung Galaxy F06 5G पर भारी छूट मिल रही है। ₹12,499 की बजाय फोन केवल ₹7,499 में उपलब्ध है। बैंक और एक्सचेंज ऑफर से कीमत और कम हो रही है। दमदार फीचर्स और 5G कनेक्टिविटी के साथ यह बजट सेगमेंट में आकर्षक विकल्प बन गया है।
Publish Date: Tue, 21 Oct 2025 09:17:14 AM (IST)
Updated Date: Tue, 21 Oct 2025 09:17:14 AM (IST)
Samsung का शानदार 5G फोन वो भी सिर्फ 7,499 रुपये में
HighLights
- सैमसंग Galaxy F06 5G 7,499 रुपये की कीमत में उपलब्ध।
- एक्सिस बैंक कार्ड से 750 रुपये तक का अतिरिक्त डिस्काउंट।
- पुराने फोन पर 6,550 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर।
टेक्नोलॉजी डेस्क। त्योहारी सीजन में स्मार्टफोन खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है। Flipkart की बिग बैंग दिवाली सेल के दौरान Samsung Galaxy F06 5G स्मार्टफोन पर जबरदस्त डिस्काउंट मिल रहा है। कंपनी ने इसे 12,499 रुपये की कीमत में लॉन्च किया था, लेकिन अब यह फोन केवल 7,499 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस ऑफर के साथ बैंक और एक्सचेंज ऑफर भी जोड़े गए हैं, जिससे फोन की कीमत और भी कम हो जाती है।
डिस्काउंट और ऑफर की डिटेल
- Samsung Galaxy F06 5G पर Flipkart 5,000 रुपये तक का सीधा डिस्काउंट दे रहा है। साथ ही, Axis Bank फ्लिपकार्ट कार्ड से खरीद पर 750 रुपये तक की अतिरिक्त छूट मिल रही है।
- कंपनी ने फोन पर नो कॉस्ट EMI की सुविधा भी दी है, जो 2,500 रुपये प्रति माह से शुरू होती है। इसके अलावा एक्सचेंज ऑफर के तहत ग्राहक अपने पुराने फोन के बदले 6,550 रुपये तक का लाभ पा सकते हैं, जो पुराने डिवाइस की कंडीशन पर निर्भर करेगा।
Samsung Galaxy F06 5G के फीचर्स
स्मार्टफोन में 6.7 इंच का HD+ डिस्प्ले है, जिसमें 90Hz रिफ्रेश रेट और 800 nits ब्राइटनेस मिलती है। इसमें MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट (6nm) का उपयोग किया गया है, जो 12 बैंड्स 5G सपोर्ट करता है। कैमरा सेटअप में 50MP प्राइमरी, 2MP डेप्थ सेंसर और 8MP फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन में 5000mAh बैटरी और 25W फास्ट चार्जिंग की सुविधा है।