    अब अनजान नंबर से आने वाली कॉल नहीं करेगी परेशान, धोखाधड़ी से भी बचेंगे

    मोबाइल पर कॉल कर धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई एक नया फीचर लांच करने जा रहा है। इसमें अनजान नंबर से कॉल करने वाले का नाम मोबाइल पर दिखेगा। स्मार्ट फोन के साथ ही यह बेसिक फोन में भी काम करेगा। यह सुविधा सभी मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए फ्री रहेगी।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sat, 01 Nov 2025 12:17:26 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 01 Nov 2025 12:27:58 PM (IST)
    यह सुविधा लागू होते ही मोबाइल यूजर्स को स्पैम, फर्जी और ठगी वाली कॉल्स से बड़ी राहत मिलेगी। प्रतीकात्मक तस्वीर

    1. देशभर में हर दिन लाखों फर्जी, स्पैम और धोखाधड़ी वाली काल्स लोगों तक पहुंचती हैं।
    2. बैंक अधिकारी के नाम पर, तो कभी बिजली बिल या डिजिटल अरेस्ट के बहाने होती है ठगी।
    3. जिस नाम से सिम रजिस्टर्ड है, वही नाम कॉल रिसीव करने वाले के फोन पर दिखेगा।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। यदि आप रोजाना अनजान नंबरों से आने वाली काल से परेशान हैं, तो अब कुछ दिनों में आपको इससे राहत मिल जाएगी। क्योंकि दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई मोबाइल के लिए ऐसा फीचर लांच करने जा रहा है। जिससे फोन पर कॉल करने वाला का असली नाम स्क्रीन पर नजर आएगा।

    इस फीचर का नाम कॉलिंग नेम प्रजेंटेशन रखा गया है। खास बात यह है कि इस फीचर के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी और यह फीचर स्मार्ट फोन में तो काम करेगा ही, साथ ही बेसिक फोन में भी काम करेगा। साथ ही यह फीचर और यह सेवा पूरी तरह से फ्री होगी।


    अभी लोग करते हैं ट्रू कालर का उपयोग

    वर्तमान में लोग लोग फोन काल किसका है इसे जानने के लिए एक ट्रूकालर एप का उपयोग करते हैं। लेकिन इस एप में नाम कोई भी बदल सकता है। यानी कॉल कोई और कर रहा है और नाम किसी और का आ रहा है। साथ ही इस एप के लिए इंटरनेट जरूरी है और यह स्मार्ट फोन में ही चलता है। ऐसे में बेसिक फोन वाले इस एप की सुविधा नहीं उठा पाते।

    ट्राई के फीचर में यह होगा फायदा

    यह सुविधा लागू होते ही मोबाइल यूजर्स को स्पैम, फर्जी और ठगी वाली कॉल्स से बड़ी राहत मिलेगी। अब कॉल उठाने से पहले ही यूजर को यह पता चल सकेगा कि सामने वाला व्यक्ति कौन है। यह जानकारी सीधे टेलीकाम ऑपरेटर के डेटाबेस से आएगी, यानी जिस नाम से सिम रजिस्टर्ड है, वही नाम कॉल रिसीव करने वाले के फोन पर दिखेगा।

    नया सिस्टम बचाएगा ठगी से

    ग्वालियर सहित वर्तमान में देश में हर दिन लाखों फर्जी, स्पैम और धोखाधड़ी वाली काल्स लोगों तक पहुंचती हैं। कभी किसी बैंक अधिकारी के नाम पर, तो कभी बिजली बिल या डिजिटल अरेस्ट के बहाने, ठग लोग भोले-भाले नागरिकों को निशाना बनाते हैं। खासकर बुजुर्ग और ग्रामीण इलाकों के लोग इस तरह की धोखाधड़ी के शिकार बनते हैं। ट्राई का नया सिस्टम इन कॉल्स पर रोक लगाने में मदद करेगा।

    इससे न केवल यूजर्स की प्राइवेसी और सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि डिजिटल फ्राड के मामलों में भी कमी आएगी। अब काल उठाने से पहले ही स्क्रीन पर दिखेगा कॉलर का वास्तविक नाम और आप बिना झिझक तय कर सकेंगे कि कॉल उठानी है या नहीं।

