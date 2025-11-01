अब अनजान नंबर से आने वाली कॉल नहीं करेगी परेशान, धोखाधड़ी से भी बचेंगे

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। यदि आप रोजाना अनजान नंबरों से आने वाली काल से परेशान हैं, तो अब कुछ दिनों में आपको इससे राहत मिल जाएगी। क्योंकि दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई मोबाइल के लिए ऐसा फीचर लांच करने जा रहा है। जिससे फोन पर कॉल करने वाला का असली नाम स्क्रीन पर नजर आएगा।

इस फीचर का नाम कॉलिंग नेम प्रजेंटेशन रखा गया है। खास बात यह है कि इस फीचर के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी और यह फीचर स्मार्ट फोन में तो काम करेगा ही, साथ ही बेसिक फोन में भी काम करेगा। साथ ही यह फीचर और यह सेवा पूरी तरह से फ्री होगी।

अभी लोग करते हैं ट्रू कालर का उपयोग वर्तमान में लोग लोग फोन काल किसका है इसे जानने के लिए एक ट्रूकालर एप का उपयोग करते हैं। लेकिन इस एप में नाम कोई भी बदल सकता है। यानी कॉल कोई और कर रहा है और नाम किसी और का आ रहा है। साथ ही इस एप के लिए इंटरनेट जरूरी है और यह स्मार्ट फोन में ही चलता है। ऐसे में बेसिक फोन वाले इस एप की सुविधा नहीं उठा पाते। ट्राई के फीचर में यह होगा फायदा यह सुविधा लागू होते ही मोबाइल यूजर्स को स्पैम, फर्जी और ठगी वाली कॉल्स से बड़ी राहत मिलेगी। अब कॉल उठाने से पहले ही यूजर को यह पता चल सकेगा कि सामने वाला व्यक्ति कौन है। यह जानकारी सीधे टेलीकाम ऑपरेटर के डेटाबेस से आएगी, यानी जिस नाम से सिम रजिस्टर्ड है, वही नाम कॉल रिसीव करने वाले के फोन पर दिखेगा।