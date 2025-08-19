ChatGPT Go: भारत में लॉन्च हुआ OpenAI का ये प्लान, सिर्फ 399 रुपए में मिलेंगे ढेरों फीचर्स

टेक्नोलॉजी डेस्क। अगर आप भी ChatGPT का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है। दरअसल, OpenAI ने भारत में ChatGPT Go नाम से एक नया सब्सक्रिप्शन प्लान पेश कर दिया है। इस प्लान की कीमत सिर्फ 399 रुपये पर-मंथ है। खास बात यह है कि ये प्लान सिर्फ इंडियन यूजर्स के लिए उपलब्ध है और इसे आप UPI के जरिए आसानी से खरीद सकते हैं। चलिए जानते हैं इस प्लान में क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं...

ChatGPT Go की खासियत जहां ChatGPT के प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमत 1,999 रुपये पर-मंथ है, तो वहीं Go प्लान 400 रुपये से कम में कई सुविधाएं दे रहा है। दरअसल ये चैटजीपीटी गो प्लान यूजर्स को 10 गुना ज्यादा मैसेज कैपेसिटी, डेली इमेज जनरेशन और फाइल अपलोड के साथ-साथ पर्सनलाइज्ड रिस्पांस के लिए दोगुनी मेमोरी दे रहा है। यह प्लान कंपनी के लेटेस्ट मॉडल GPT-5 पर बेस्ड है, जिसमें इंडियन लैंग्वेज के लिए बेहतर सपोर्ट भी शामिल है।

इस तरह से ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन ChatGPT का सब्सक्रिप्शन प्लान लेने के लिए पहले यूजर्स सिर्फ डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए ही सब्सक्राइब खरीद सकते थे, जिसकी वजह से काफी यूजर्स को सब्सक्रिप्शन प्लान खरीदने में मुश्किल भी हो रही थी। हालांकि अब कंपनी ने इसमें UPI सपोर्ट जोड़ दिया है। जिससे अब OpenAI के इस AI चैटबॉट का सब्सक्राइब खरीदना और भी ज्यादा आसान हो गया है। यह पहली बार है कि दुनिया भर में किसी भी ChatGPT सब्सक्रिप्शन प्लान के लिए UPI को जोड़ा गया है। इतना ही नहीं UPI के साथ-साथ यूजर्स अन्य पेमेंट मेथड्स से भी पेमेंट कर सकते हैं।