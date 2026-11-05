इस कंपनी ने दीवाली पर अपने कर्मचारियों को iPhone 16 कर दिया गिफ्ट

टेक्नोलॉजी डेस्क। दीवाली के मौके पर कंपनियां अक्सर अपने कर्मचारियों को एक से बढ़कर एक तोहफे देती हैं। इसी बीच एक कंपनी काफी चर्चा बटोर रही है, जिसने अपने कर्मचारियों को सोनपापड़ी या मिठाई के डिब्बे से कहीं ज्यादा महंगा गिफ्ट दे दिया है। आइए जानते हैं कि कंपनी ने क्या गिफ्ट दिया है।

हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, उसने दीवाली पर अपने कर्मचारियों को आईफोन 16 (iPhone 16) गिफ्ट कर दिया है, जिसकी कीमत 70 हजार रुपये से ज्यादा बताई जा रही है।

कंपनी के कर्मचारियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए खुशी जाहिर की है। वीडियो में सभी कर्मचारियों के लैपटॉप पर एक-एक आईफोन-16 रखा हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी ने वीडियो के साथ कैप्शन लिखा है, 'No competition. आपको क्या मिला?'