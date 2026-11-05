इस कंपनी ने दीवाली पर अपने कर्मचारियों को iPhone 16 कर दिया गिफ्ट
दिल्ली के रोहिणी की एक कंपनी ने दीवाली पर सोनपापड़ी का चलन तोड़ते हुए अपने सभी कर्मचारियों को 70 हजार रुपये से ज्यादा कीमत वाला चमचमाता iPhone 16 गिफ्ट कर इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है।
Publish Date: Thu, 05 Nov 2026 04:07:41 PM (IST)Updated Date: Thu, 05 Nov 2026 04:07:41 PM (IST)
इस कंपनी ने दीवाली पर अपने कर्मचारियों को iPhone 16 कर दिया गिफ्ट
HighLights
- कंपनी ने दीवाली पर सोनपापड़ी का चलन तोड़
- अपने सभी कर्मचारियों को 70,000 रुपये से ज्यादा कीमत वाला गिफ्ट
- कर्मचारियों को आईफोन 16 गिफ्ट कर दिया
टेक्नोलॉजी डेस्क। दीवाली के मौके पर कंपनियां अक्सर अपने कर्मचारियों को एक से बढ़कर एक तोहफे देती हैं। इसी बीच एक कंपनी काफी चर्चा बटोर रही है, जिसने अपने कर्मचारियों को सोनपापड़ी या मिठाई के डिब्बे से कहीं ज्यादा महंगा गिफ्ट दे दिया है। आइए जानते हैं कि कंपनी ने क्या गिफ्ट दिया है।
हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, उसने दीवाली पर अपने कर्मचारियों को आईफोन 16 (iPhone 16) गिफ्ट कर दिया है, जिसकी कीमत 70 हजार रुपये से ज्यादा बताई जा रही है।
कंपनी के कर्मचारियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए खुशी जाहिर की है। वीडियो में सभी कर्मचारियों के लैपटॉप पर एक-एक आईफोन-16 रखा हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी ने वीडियो के साथ कैप्शन लिखा है, 'No competition. आपको क्या मिला?'
फिलहाल यह कंपनी हर जगह इंटरनेट पर छाई हुई है। बता दें कि कंपनी राजधानी दिल्ली के रोहिणी में स्थित है।
Apple iPhone 16 में क्या क्या है खास
- Apple iPhone 16 में 6.1 इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले मिलता है और यह फोन iOS 27 पर काम करता है।
- फोटोग्राफी के लिए फोन में 48MP का प्राइमरी मेन कैमरा और 12MP का अल्ट्रावाइड कैमरा दिया गया है।
- बेहतर परफॉर्मेंस के लिए इसमें 8GB रैम के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज का विकल्प मिलता है।