नवरात्रि से शुरू होगी Maruti Suzuki Victoris की डिलीवरी, मात्र इतने रुपये में करें बुकिंग

टेक्नोलॉजी डेस्क। Maruti Suzuki Victoris VXi On Road Price: भारत की अग्रणी ऑटो कंपनी मारुति सुजुकी अपनी दूसरी मिड-साइज एसयूवी Victoris की डिलीवरी इस साल नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर 2025 से शुरू करने जा रही है। कंपनी ने बुकिंग पहले ही शुरू कर दी है, जहां ग्राहक केवल 11,000 रुपये टोकन अमाउंट देकर देशभर के डीलरशिप्स या ऑनलाइन माध्यम से इसे बुक कर सकते हैं। Victoris को मारुति सुजुकी की हरियाणा के खरखौदा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में तैयार किया जा रहा है। इसे 100 से अधिक देशों में एक्सपोर्ट करने की योजना है।

Victoris वैश्विक स्तर पर पेश Victoris को एक ग्लोबल प्रोडक्ट के तौर पर पोजिशन किया गया है। जहां ग्रैंड विटारा को फिलहाल लगभग 60 देशों में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। Victoris का दायरा इससे कहीं बड़ा होगा। इसके अलावा, टोयोटा की रीबैज्ड वर्जन Victoris आधारित कार भी बाजार में आने की संभावना है।