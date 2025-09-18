नवरात्रि से शुरू होगी Maruti Suzuki Victoris की डिलीवरी, मात्र इतने रुपये में करें बुकिंग

टेक्नोलॉजी डेस्क। Maruti Suzuki Victoris VXi On Road Price: भारत की अग्रणी ऑटो कंपनी मारुति सुजुकी अपनी दूसरी मिड-साइज एसयूवी Victoris की डिलीवरी इस साल नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर 2025 से शुरू करने जा रही है।
कंपनी ने बुकिंग पहले ही शुरू कर दी है, जहां ग्राहक केवल 11,000 रुपये टोकन अमाउंट देकर देशभर के डीलरशिप्स या ऑनलाइन माध्यम से इसे बुक कर सकते हैं। Victoris को मारुति सुजुकी की हरियाणा के खरखौदा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में तैयार किया जा रहा है। इसे 100 से अधिक देशों में एक्सपोर्ट करने की योजना है।
Victoris को एक ग्लोबल प्रोडक्ट के तौर पर पोजिशन किया गया है। जहां ग्रैंड विटारा को फिलहाल लगभग 60 देशों में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। Victoris का दायरा इससे कहीं बड़ा होगा। इसके अलावा, टोयोटा की रीबैज्ड वर्जन Victoris आधारित कार भी बाजार में आने की संभावना है।
Victoris छह वेरिएंट्स - LXi, VXi, ZXi, ZXi(O), ZXi+, और ZXi+(O) में उपलब्ध होगी। इसमें तीन पावरट्रेन ऑप्शन मिलेंगे...
गियरबॉक्स में 5MT, 6AT और e-CVT के विकल्प दिए जाएंगे।
Victoris सुरक्षा के मामले में भारत की सबसे भरोसेमंद कारों में से एक साबित हुई है। इसे ग्लोबल NCAP और भारत NCAP दोनों में 5-स्टार रेटिंग मिली है। स्टैंडर्ड सेफ्टी पैकेज में 6 एयरबैग्स, हिल होल्ड असिस्ट, ISOFIX माउंट्स, ESC, ट्रैक्शन कंट्रोल और रियर पार्किंग सेंसर शामिल हैं।
हायर-स्पेक वेरिएंट्स में लेवल-2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। Victoris का मुकाबला ह्युंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस और एमजी एस्टर जैसी लोकप्रिय एसयूवी से होगा।