Facebook अकाउंट हैक हो गया है? घबराएं नहीं, तुरंत फॉलो करें ये स्टेप्स और मिनटों में पाएं वापस कंट्रोल

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Facebook अकाउंट का हैक होना काफी तनाव भरा अनुभव हो सकता है। फेसबुक अकाउंट हैक होने का मतलब है कि आपके कॉन्टैक्ट्स, पर्सनल डेटा, फोटोज और बाकी डिटेल्स का कंट्रोल किसी अनजान शख्स या ग्रुप के हाथ में चला जाना, जो इसका गलत या गैर-कानूनी इस्तेमाल कर सकता है। अगर आपका फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है, तो तुरंत एक्शन लेने से आप नुकसान को काफी हद तक रोक सकते हैं।

प्रोफाइल पिक्चर, पोस्ट्स, कमेंट्स, मैसेजेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स में अपने-आप बदलाव दिखना अकाउंट हैक होने के आम संकेत माने जाते हैं। Meta फिलहाल फेसबुक अकाउंट्स को सेफ रखने के लिए कई तरीके देता है, लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि आपका अकाउंट हैक हो चुका है, तो इसे वापस सुरक्षित करने के कई रास्ते मौजूद हैं।

अगर ये तरीका आपके काम आ गया है, तो तुरंत अपना पासवर्ड इस तरह बदलें: अपने फेसबुक अकाउंट में लॉगिन करें। अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करें और Settings and privacy पर जाएं। Accounts Centre खोलें। Password and security चुनें। Change Password पर क्लिक करके नया पासवर्ड सेट करें।

हैक हुए फेसबुक अकाउंट के आम संकेतों में बिना आपकी मर्जी के पोस्ट्स और कमेंट्स होना और अनऑथराइज्ड अकाउंट बदलाव शामिल हैं। जैसे प्रोफाइल पिक्चर, पासवर्ड या कॉन्टैक्ट डिटेल्स का बदल जाना। कुछ यूजर्स के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन काम करना बंद कर देता है और उन्हें अनजान लॉगिन के अलर्ट्स मिलने लगते हैं। आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करने में भी परेशानी हो सकती है। आप अनजान जगहों से लॉगिन या बिना आपकी परमिशन के अकाउंट से ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर का हटना या जुड़ना भी नोटिस कर सकते हैं।

एक्सेस न मिले तो क्या करें?

अगर आपके फेसबुक अकाउंट का एक्सेस अभी भी नहीं मिल रहा है, तो हैक अकाउंट को ढूंढने और रिकवर करने के लिए फेसबुक कुछ अतिरिक्त तरीके भी देता है: किसी ऐसे डिवाइस का इस्तेमाल करें जिससे आपने पहले कभी फेसबुक लॉगिन किया हो। ये आपका अपना फोन या कंप्यूटर हो सकता है या फिर कोई पुराना फोन या परिवार के किसी मेंबर का लैपटॉप हो सकता है। फेसबुक के अकाउंट आइडेंटिफिकेशन पेज को खोलें: facebook.com/login/identify

वह ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर दर्ज करें जो आपको लगता है कि आपके फेसबुक अकाउंट से जुड़ा हो सकता है। अगर ये काम न करे, तो अपना अकाउंट नेम या यूजरनेम डालने की कोशिश करें।

अकाउंट मिल जाने के बाद ये करें

जब आपका अकाउंट लोकेट हो जाए, तो इन रिकवरी ऑप्शन्स को फॉलो करें: 'No longer have access to these?' ऑप्शन को सेलेक्ट करें। जिन यूजर्स को ये ऑप्शन नहीं दिखता, उन्हें फेसबुक ग्रीवेंस ऑफिसर से संपर्क करना होगा। स्क्रीन पर आने वाले प्रॉम्प्ट्स को फॉलो करें। आपसे नई कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन देने के लिए कहा जा सकता है। आप जो नई जानकारी दें, वह पहले कभी आपके फेसबुक अकाउंट में इस्तेमाल नहीं हुई होनी चाहिए।

ये पक्का करने के लिए कि जिस अकाउंट को आप रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं वह आपका ही है, ऑन-स्क्रीन स्टेप्स पूरे करें। सभी सिक्योरिटी चेक्स सफलतापूर्वक पूरे होने के बाद, अपना पासवर्ड रीसेट करने के इंस्ट्रक्शन्स को फॉलो करें। ऐसा पासवर्ड चुनें जो आपको याद रखने में आसान हो, लेकिन किसी दूसरे के लिए उसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो।

Grievance Officer से कैसे करें संपर्क?

अगर ऊपर दिए गए अकाउंट रिकवरी ऑप्शन्स काम नहीं करते हैं, तो आप फेसबुक के ग्रीवेंस ऑफिसर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फेसबुक की सलाह है कि पहले सेल्फ-सर्विस रिकवरी ऑप्शन्स की ही कोशिश करें। फेसबुक ने अपनी शिकायत निवारण प्रक्रिया के लिए एक खास ईमेल एड्रेस (fbgoindia@support.facebook.com) और पोस्टल एड्रेस (Meta Platforms, Unit 28 and 29, The Executive Centre, Level 18, DLF Cyber City, Building No. 5, Tower A, Phase III, Gurgaon 122002, India) जारी किया हुआ है।