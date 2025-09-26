Festive Seanson सेल, कहीं आपके साथ न हो जाए खेल, रखें इन 6 बातों का ध्यान

टेक्नोलॉजी डेस्क। त्योहारी सीजन की रौनक अब चारों ओर नजर आने लगी है। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स और रिटेल स्टोर्स पर भारी-भरकम सेल्स शुरू हो चुकी हैं। ग्राहक इस समय का इंतजार पूरे साल भर करते हैं क्योंकि इस दौरान उन्हें न केवल बेहतरीन डिस्काउंट ऑफर्स मिलते हैं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा बचत करने का भी मौका मिलता है। लेकिन जहां एक ओर ये ऑफर्स ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ऑनलाइन फ्रॉड और स्कैम का खतरा भी तेजी से बढ़ जाता है।

विशेषज्ञ बताते हैं कि फ्रॉड करने वाले लोग फर्जी वेबसाइट्स, नकली लिंक और झूठे कस्टमर केयर नंबरों के जरिए ग्राहकों को फंसाने की कोशिश करते हैं। कई बार ये वेबसाइट्स इतनी असली जैसी दिखती हैं कि ग्राहक आसानी से भरोसा कर बैठते हैं। शुरुआत में इन्हें बड़े डिस्काउंट और ऑफर्स का लालच दिया जाता है और जैसे ही ग्राहक पेमेंट या पर्सनल डिटेल शेयर करते हैं, उनका डेटा और पैसे चोरी हो जाते हैं।

साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि फेस्टिव सेल के दिनों में ऑनलाइन शॉपिंग करते समय सतर्क रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही वो समय होता है जब स्कैमर्स सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं।

सुरक्षित शॉपिंग के लिए 6 अहम टिप्स

फेस्टिव सीजन में सुरक्षित ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए साइबर एक्सपर्ट्स इन खास बातों का पालन करने की सलाह देते हैं:

1. सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप से ही खरीदारी करें। किसी भी थर्ड पार्टी या अनजान लिंक से शॉपिंग करना रिस्की हो सकता है।

2. फेक लिंक और संदिग्ध ईमेल/मैसेज से सावधान रहें। अनजान नंबर से आए मैसेज या ईमेल में दिए गए लिंक पर गलती से भी क्लिक न करें।

3. पेमेंट करने से पहले वेबसाइट का URL चेक करें। हमेशा देखें कि URL "https://" से शुरू हो रहा है और उस पर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट मौजूद है।

4. बहुत ज्यादा डिस्काउंट से बचें। अगर कोई ऑफर सच होने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, तो उस पर शक करना जरूरी है।

5. डिलीवरी डिटेल्स केवल कंपनी की ऑफिशियल साइट या ऐप पर ही देखें। थर्ड पार्टी मैसेज या कॉल्स पर भरोसा न करें।

6. बैंक डिटेल्स या UPI पिन कभी शेयर न करें। कोई भी असली कंपनी या बैंक आपसे ऐसी जानकारी नहीं मांगेगा।

एक गलती और खाली हो सकता है बैंक अकाउंट

त्योहारी खरीदारी का मजा तभी है जब वह सुरक्षित हो। एक छोटी सी लापरवाही आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकती है और आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि ऑफर्स का लुत्फ उठाते समय थोड़ी अतिरिक्त सावधानी बरती जाए।

कुल मिलाकर, फेस्टिव सीजन का आनंद उठाइए, लेकिन हमेशा अलर्ट रहिए। थोड़ी-सी सतर्कता न केवल आपके पैसे बचाएगी बल्कि आपको एक सुरक्षित और सुखद शॉपिंग अनुभव भी दिलाएगी।