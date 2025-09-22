Flipkart Big Billion Days 2025 Sale: स्मार्टफोन खरीदने का सुनहरा मौका, iPhone 16 सहित 56 फोन्स हुए बेहद सस्ते

टेक्नोलॉजी डेस्क। त्योहारों के सीजन में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ग्राहकों के लिए भारी-भरकम ऑफर्स लेकर आते हैं। इसी कड़ी में फ्लिपकार्ट ने अपनी सबसे लोकप्रिय सेल ‘बिग बिलियन डेज 2025’ की तारीखों का ऐलान कर दिया है। यह सेल 23 सितंबर से शुरू होगी, जबकि फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर्स को इसका एक्सेस एक दिन पहले यानी 22 सितंबर से ही मिल जाएगा। इस बार भी स्मार्टफोन कैटेगरी पर खास जोर दिया गया है। 56 से ज्यादा नए और पुराने मोबाइल मॉडल्स पर आकर्षक डिस्काउंट देखने को मिलेंगे। iPhone से लेकर Samsung, Google Pixel, OnePlus, OPPO, Vivo, Realme और Xiaomi जैसे ब्रांड्स पर शानदार ऑफर्स ग्राहकों के लिए आकर्षण का केंद्र होंगे।

iPhone 16 सीरीज पर जबरदस्त छूट इस सेल में सबसे ज्यादा चर्चा Apple के iPhone 16 सीरीज को लेकर है। iPhone 16 मॉडल 79,900 रुपये की जगह मात्र 51,999 रुपये में उपलब्ध होगा। iPhone 16 Pro पर 50,000 रुपये तक और iPhone 16 Pro Max पर 55,000 रुपये तक की छूट दी जा रही है।

Samsung और Google Pixel स्मार्टफोन Samsung Galaxy S24 को 39,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा, जबकि Galaxy S24 FE पर 30,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिलेगा।

बजट सेगमेंट में Galaxy A35, F36, F06 और F05 सीरीज 6,249 रुपये से शुरू होंगी। Google Pixel 9 सीरीज में Pixel 9 सिर्फ 34,999 रुपये में मिलेगा, जबकि Pixel 9 Pro Fold 73,000 रुपये की छूट के बाद 99,999 रुपये में उपलब्ध होगा। Nothing, OPPO और Vivo के ऑफर्स Nothing Phone (3) की कीमत 34,999 रुपये रखी गई है। किफायती मॉडल Phone 3a 20,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। OPPO K13 Turbo Pro 29,999 रुपये और K13x 5G 9,499 रुपये में उपलब्ध रहेगा। Vivo T4 Ultra/Pro 33,999 रुपये और T4 Lite मात्र 8,999 रुपये में मिलेगा।