    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 22 Sep 2025 10:42:27 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 22 Sep 2025 10:42:27 AM (IST)
    Flipkart Big Billion Days 2025 Sale: स्मार्टफोन खरीदने का सुनहरा मौका, iPhone 16 सहित 56 फोन्स हुए बेहद सस्ते
    स्मार्टफोन खरीदने का सुनहरा मौका। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. फ्लिपकार्ट सेल 23 सितंबर, प्लस मेंबर्स के लिए 22 सितंबर।
    2. iPhone 16 सीरीज पर 55,000 रुपये तक की भारी छूट।
    3. Samsung Galaxy S24 सिर्फ 39,999 रुपये में उपलब्ध होगा।

    टेक्नोलॉजी डेस्क। त्योहारों के सीजन में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ग्राहकों के लिए भारी-भरकम ऑफर्स लेकर आते हैं। इसी कड़ी में फ्लिपकार्ट ने अपनी सबसे लोकप्रिय सेल ‘बिग बिलियन डेज 2025’ की तारीखों का ऐलान कर दिया है।

    यह सेल 23 सितंबर से शुरू होगी, जबकि फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर्स को इसका एक्सेस एक दिन पहले यानी 22 सितंबर से ही मिल जाएगा। इस बार भी स्मार्टफोन कैटेगरी पर खास जोर दिया गया है। 56 से ज्यादा नए और पुराने मोबाइल मॉडल्स पर आकर्षक डिस्काउंट देखने को मिलेंगे। iPhone से लेकर Samsung, Google Pixel, OnePlus, OPPO, Vivo, Realme और Xiaomi जैसे ब्रांड्स पर शानदार ऑफर्स ग्राहकों के लिए आकर्षण का केंद्र होंगे।

    iPhone 16 सीरीज पर जबरदस्त छूट

    इस सेल में सबसे ज्यादा चर्चा Apple के iPhone 16 सीरीज को लेकर है। iPhone 16 मॉडल 79,900 रुपये की जगह मात्र 51,999 रुपये में उपलब्ध होगा। iPhone 16 Pro पर 50,000 रुपये तक और iPhone 16 Pro Max पर 55,000 रुपये तक की छूट दी जा रही है।

    Samsung और Google Pixel स्मार्टफोन

    • Samsung Galaxy S24 को 39,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा, जबकि Galaxy S24 FE पर 30,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिलेगा।

    • बजट सेगमेंट में Galaxy A35, F36, F06 और F05 सीरीज 6,249 रुपये से शुरू होंगी। Google Pixel 9 सीरीज में Pixel 9 सिर्फ 34,999 रुपये में मिलेगा, जबकि Pixel 9 Pro Fold 73,000 रुपये की छूट के बाद 99,999 रुपये में उपलब्ध होगा।

    Nothing, OPPO और Vivo के ऑफर्स

    Nothing Phone (3) की कीमत 34,999 रुपये रखी गई है। किफायती मॉडल Phone 3a 20,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। OPPO K13 Turbo Pro 29,999 रुपये और K13x 5G 9,499 रुपये में उपलब्ध रहेगा। Vivo T4 Ultra/Pro 33,999 रुपये और T4 Lite मात्र 8,999 रुपये में मिलेगा।

    POCO, Motorola, Realme और अन्य ब्रांड्स

    • POCO F7 28,999 रुपये और बजट फोन POCO M7 6,499 रुपये में उपलब्ध होगा। Motorola Edge 60 Fusion 19,999 रुपये में और G35 8,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

    • Realme P4 Pro की कीमत 19,999 रुपये और C61 सिर्फ 6,249 रुपये रहेगी। Infinix GT 30 Pro 20,999 रुपये और Tecno Pova 7 Pro 17,499 रुपये में पेश होगा। Redmi Note 14 SE 11,499 रुपये में मिलेगा।

    ध्यान रखने योग्य बातें

    फ्लिपकार्ट की यह कीमतें अनुमानित हैं। वास्तविक सेल के दौरान बैंक ऑफर्स, कैशबैक, एक्सचेंज डील्स और स्टॉक की उपलब्धता के आधार पर बदल सकती हैं। कुल मिलाकर इस साल की फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज 2025 सेल ग्राहकों के लिए स्मार्टफोन खरीदने का बेहतरीन मौका लेकर आ रही है।

