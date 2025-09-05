Flipkart Big Billion Days Sale 2025 जल्द शुरू होगी, स्मार्टफोन, टीवी, लैपटॉप आदि मिलेंगे ऑफर

फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज़ 2025 की आधिकारिक तारीखों की घोषणा हो गई है। यह सेल सितंबर के अंत में, महीने के अंतिम सप्ताह से शुरू होगी और निश्चित रूप से हर श्रेणी के कई उत्पादों पर कुछ आश्चर्यजनक सौदे और छूट लेकर आएगी। आप iPhone 16 और Samsung Galaxy S24 Ultra जैसे कई फ्लैगशिप डिवाइस और अन्य को कम कीमत पर खरीदने की उम्मीद कर सकते हैं।
अब यह उन लोगों के लिए एकदम सही समय होगा जो किसी फ्लैगशिप या किसी अन्य डिवाइस पर नज़र गड़ाए हुए हैं, चाहे वह टेलीविजन हो, लैपटॉप हो या कोई अन्य घरेलू उपकरण; यह आपके लिए इसे पाने का एक अच्छा समय होगा। नीचे सेल की तारीखें और अपेक्षित सौदे दिए गए हैं।
फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज़ सेल 2025 की तारीखें ट्रेलर के अनुसार, बिग बिलियन डेज़ सेल 2025, 23 सितंबर से शुरू होगी, हालाँकि अभी तक इसके लिए कोई सटीक समय नहीं बताया गया है, लेकिन पिछले चलन को देखते हुए, सेल दोपहर 12 बजे शुरू हो सकती है।
प्रीमियम और प्लस यूजर्स के लिए, उन्हें दूसरों से 24 घंटे पहले अर्ली एक्सेस मिलेगा। फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज़ सेल 2025 के दौरान, खरीदार एक्सिस बैंक या आईसीआईसीआई बैंक कार्ड से भुगतान करने पर चुनिंदा वस्तुओं पर 10% की तत्काल छूट प्राप्त कर सकते हैं।
इसके अलावा, स्मार्टफोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स पर बड़ी कीमतों में गिरावट की उम्मीद है। Samsung Galaxy S24 Ultra, iPhone 16 Pro Max और Galaxy S24 FE जैसे फ्लैगशिप फोन के ऑफर में सबसे आगे रहने की संभावना है।
वनप्लस और नथिंग डिवाइस के साथ-साथ सैमसंग के TWS ईयरबड्स पर भी सौदे होंगे। इसके अलावा, इंटेल और एएमडी द्वारा संचालित लैपटॉप भारी छूट पर उपलब्ध होंगे, जिससे यह सेल उन खरीदारों के लिए एक अच्छा अवसर होगी जो अपने गैजेट को अपग्रेड करना चाहते हैं।