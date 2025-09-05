Flipkart Big Billion Days Sale 2025 जल्द शुरू होगी, स्मार्टफोन, टीवी, लैपटॉप आदि मिलेंगे ऑफर

फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज़ 2025 की आधिकारिक तारीखों की घोषणा हो गई है। यह सेल सितंबर के अंत में, महीने के अंतिम सप्ताह से शुरू होगी और निश्चित रूप से हर श्रेणी के कई उत्पादों पर कुछ आश्चर्यजनक सौदे और छूट लेकर आएगी। आप iPhone 16 और Samsung Galaxy S24 Ultra जैसे कई फ्लैगशिप डिवाइस और अन्य को कम कीमत पर खरीदने की उम्मीद कर सकते हैं।

अब यह उन लोगों के लिए एकदम सही समय होगा जो किसी फ्लैगशिप या किसी अन्य डिवाइस पर नज़र गड़ाए हुए हैं, चाहे वह टेलीविजन हो, लैपटॉप हो या कोई अन्य घरेलू उपकरण; यह आपके लिए इसे पाने का एक अच्छा समय होगा। नीचे सेल की तारीखें और अपेक्षित सौदे दिए गए हैं।

फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज़ सेल 2025 की तारीखें ट्रेलर के अनुसार, बिग बिलियन डेज़ सेल 2025, 23 सितंबर से शुरू होगी, हालाँकि अभी तक इसके लिए कोई सटीक समय नहीं बताया गया है, लेकिन पिछले चलन को देखते हुए, सेल दोपहर 12 बजे शुरू हो सकती है। प्रीमियम और प्लस यूजर्स के लिए, उन्हें दूसरों से 24 घंटे पहले अर्ली एक्सेस मिलेगा। फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज़ सेल 2025 के दौरान, खरीदार एक्सिस बैंक या आईसीआईसीआई बैंक कार्ड से भुगतान करने पर चुनिंदा वस्तुओं पर 10% की तत्काल छूट प्राप्त कर सकते हैं।