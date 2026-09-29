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iPhone 17 और iPhone 15 हो गया सस्ता, Flipkart Big Billion Days Sale 2026 में इतने में मिलेगी

फेस्टिकल सीजन आते ही लोगों को सेल का इंतजार रहता है ताकि वो शॅापिंग कर सकें। ऐसे में अगर आप इस फेस्टिकल सीजन iPhone खरीदने का सोच रहे है तो सेल में खर...और पढ़ें

By Shailly AryaEdited By: Shailly Arya
Publish Date: Tue, 29 Sep 2026 01:24:55 PM (IST)Updated Date: Tue, 29 Sep 2026 01:24:55 PM (IST)
iPhone 17 और iPhone 15 हो गया सस्ता, Flipkart Big Billion Days Sale 2026 में इतने में मिलेगी
iPhone 17 and iPhone 15 Sale

HighLights

  1. iPhone 17 और iPhone 15 हो गया सस्ता
  2. Flipkart Big Billion Days Sale 2026 में बंपर छूट
  3. iPhone 17 और iPhone 15 की कितनी कम हो जाएंगी कीमत

टेक्नोलॉजी डेस्क। Flipkart Big Billion Days Sale 2026 की शुरुआत 9 अक्टूबर से होगी। सेल शुरू होने से पहले ही स्मार्टफोन पर मिलने वाले डिस्काउंट का एलान हो चुका है। सेल के दौरान आप iPhone 17 और iPhone 15 कम कीमत में खरीद सकते है।

iPhone 17 पर ऑफर

फ्लिपकार्ट सेल के दौरान iPhone 17 और iPhone 15 कम कीमत में मिलेगा। 256GB स्टोरेज वाले iPhone 17 को सेल के दौरान 79,999 रुपये की कीमत में खरीदा जा सकता है। फिलहाल यह फोन अभी 99,900 रुपये का है। बता दें कि इस फोन पर 2,500 क्रेडिट कार्ड ईएमआई ऑफर और 3,000 रुपये एक्सचेंज बोनस जैसे ऑफर मिल रहे हैं।


Flipkart Axis Bank और Flipkart SBI क्रेडिट कार्ड से iPhone 17 को 77,999 रुपये में खरीद सकते हैं। इसके अलावा कंपनी 6 और 9 महीने की नो-कॉस्ट ईएमआई भी ऑफर कर रही है। इसके साथ ही पुराना फोन एक्सचेंज करके एडिशनल डिस्काउंट क्लैम कर सकते है।

iPhone 15

फ्लिपकार्ट सेल के दौरान iPhone 15 को 63,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। ये मॉडल फिलहाल 74,900 रुपये में है। इसके अलावा बॉयर्स पुराने मॉडल को एक्सचेंज करके 54,400 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस ले सकते हैं।