iPhone 17 और iPhone 15 हो गया सस्ता, Flipkart Big Billion Days Sale 2026 में इतने में मिलेगी

टेक्नोलॉजी डेस्क। Flipkart Big Billion Days Sale 2026 की शुरुआत 9 अक्टूबर से होगी। सेल शुरू होने से पहले ही स्मार्टफोन पर मिलने वाले डिस्काउंट का एलान हो चुका है। सेल के दौरान आप iPhone 17 और iPhone 15 कम कीमत में खरीद सकते है।

iPhone 17 पर ऑफर फ्लिपकार्ट सेल के दौरान iPhone 17 और iPhone 15 कम कीमत में मिलेगा। 256GB स्टोरेज वाले iPhone 17 को सेल के दौरान 79,999 रुपये की कीमत में खरीदा जा सकता है। फिलहाल यह फोन अभी 99,900 रुपये का है। बता दें कि इस फोन पर 2,500 क्रेडिट कार्ड ईएमआई ऑफर और 3,000 रुपये एक्सचेंज बोनस जैसे ऑफर मिल रहे हैं।