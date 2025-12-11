Geyser Safety Tips: गीजर को चालू करने से पहले रखें इन बातों का ध्यान, छोटी लापरवाही कर सकती है बड़ा हादसा

टेक्नोलॉजी डेस्क। सर्दियों की शुरुआत के साथ लोग गर्म पानी से नहाने के लिए गीजर का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं। हालांकि एक बटन दबते ही पानी गर्म करने वाली यह डिवाइस अगर ठीक से मेंटेन न किया जाए, तो बड़ा खतरा बन सकता है।

हर साल कई हादसे शॉर्ट सर्किट, करंट लगने या गीजर फटने के कारण होते हैं। ऐसे में सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। विशेषज्ञों के मुताबिक, गीजर चालू करने से पहले कुछ खास बातों का ध्यान रखकर इन दुर्घटनाओं को आसानी से टाला जा सकता है।

पुराना गीजर पहले मैकेनिक को दिखाएं अगर आपका गीजर दो साल से ज्यादा पुराना है, तो उसे बिना चेक कराए न चलाएं। समय के साथ हीटिंग एलिमेंट पर सफेद परत जम जाती है, जो अधिक गर्म होकर गीजर फटने का खतरा बढ़ा देती है। इसलिए सर्दी शुरू होने से पहले सर्विस जरूर कराएं। वायरिंग जरूर चेक करें गीजर ऑन करने से पहले उसकी वायरिंग की जांच करना बेहद जरूरी है। ढीले, कटे या जले हुए तार शॉर्ट सर्किट के बड़े कारण होते हैं। कोई भी वायरिंग खराब मिले तो तुरंत बदलवाएं। गीजर चालू रखकर न नहाएं बहुत से लोग गीजर चालू रखकर नहाते हैं, जो खतरनाक साबित हो सकता है। वोल्टेज में उतार-चढ़ाव होने पर पानी में करंट आने का खतरा रहता है। पहले पानी गर्म कर लें, फिर स्विच ऑफ कर प्लग निकालकर ही नहाएं।