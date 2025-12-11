Geyser Safety Tips: गीजर को चालू करने से पहले रखें इन बातों का ध्यान, छोटी लापरवाही कर सकती है बड़ा हादसा

मेरी खबरें
    सर्दियों में गीजर का इस्तेमाल बढ़ने के साथ हादसों का खतरा भी बढ़ जाता है। पुराना गीजर, खराब वायरिंग, लीकेज, थर्मोस्टेट की खराबी और गीजर चालू रखकर नहाना बड़े हादसों का कारण बन सकते हैं। समय से जांच, सर्विस और सावधानी बरतकर दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 11 Dec 2025 02:37:17 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 11 Dec 2025 02:37:17 PM (IST)
    गीजर चालू करने से पहले कुछ खास बातों का रखें ध्यान। (फाइल फोटो)

    1. पुराने गीजर की सर्विस कराएं, हीटिंग एलिमेंट समय पर बदलें।
    2. ढीली या कटी वायरिंग तुरंत ठीक कराएं, शॉर्ट सर्किट रोकें।
    3. गीजर बंद करके नहाएं, वोल्टेज उतार-चढ़ाव का खतरा रहता।

    टेक्नोलॉजी डेस्क। सर्दियों की शुरुआत के साथ लोग गर्म पानी से नहाने के लिए गीजर का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं। हालांकि एक बटन दबते ही पानी गर्म करने वाली यह डिवाइस अगर ठीक से मेंटेन न किया जाए, तो बड़ा खतरा बन सकता है।

    हर साल कई हादसे शॉर्ट सर्किट, करंट लगने या गीजर फटने के कारण होते हैं। ऐसे में सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। विशेषज्ञों के मुताबिक, गीजर चालू करने से पहले कुछ खास बातों का ध्यान रखकर इन दुर्घटनाओं को आसानी से टाला जा सकता है।


    पुराना गीजर पहले मैकेनिक को दिखाएं

    अगर आपका गीजर दो साल से ज्यादा पुराना है, तो उसे बिना चेक कराए न चलाएं। समय के साथ हीटिंग एलिमेंट पर सफेद परत जम जाती है, जो अधिक गर्म होकर गीजर फटने का खतरा बढ़ा देती है। इसलिए सर्दी शुरू होने से पहले सर्विस जरूर कराएं।

    वायरिंग जरूर चेक करें

    गीजर ऑन करने से पहले उसकी वायरिंग की जांच करना बेहद जरूरी है। ढीले, कटे या जले हुए तार शॉर्ट सर्किट के बड़े कारण होते हैं। कोई भी वायरिंग खराब मिले तो तुरंत बदलवाएं।

    गीजर चालू रखकर न नहाएं

    बहुत से लोग गीजर चालू रखकर नहाते हैं, जो खतरनाक साबित हो सकता है। वोल्टेज में उतार-चढ़ाव होने पर पानी में करंट आने का खतरा रहता है। पहले पानी गर्म कर लें, फिर स्विच ऑफ कर प्लग निकालकर ही नहाएं।

    पहले ट्रायल दें, बदबू या आवाज पर ध्यान रखें

    गीजर चलाने से पहले कुछ सेकंड के लिए उसे चलाकर देखें। उसमें कोई आवाज, चिंगारी या जलने जैसी बदबू महसूस हो तो तुरंत बंद करें और मैकेनिक बुलाएं।

    लीकेज और थर्मोस्टेट की खराबी को नजरअंदाज न करें

    अगर तापमान सही सेट होने के बावजूद पानी ज्यादा गर्म हो जाए तो यह थर्मोस्टेट की खराबी का संकेत है। इसे तुरंत ठीक कराएं, वरना गर्म पानी से स्किन जल सकती है। वहीं, गीजर में हल्की लीकेज भी शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकती है। सेफ्टी वाल्व और पाइपों की नियमित जांच बेहद जरूरी है।

