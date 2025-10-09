गूगल ने एक नई पहल का अनावरण किया है जो साइबर सुरक्षा शोधकर्ताओं और नैतिक हैकर्स को बहुत अमीर बना सकती है। तकनीकी दिग्गज अपने कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियों में गंभीर कमजोरियों की सफलतापूर्वक पहचान करने और रिपोर्ट करने वाले व्यक्तियों को 30,000 अमेरिकी डॉलर (26.6 लाख रुपये) तक के पुरस्कार दे रही है। इस कार्यक्रम को आधिकारिक तौर पर एआई भेद्यता पुरस्कार कार्यक्रम (एआई वीआरपी) कहा जाता है, जिसका उद्देश्य गूगल के एआई-एकीकृत उत्पादों की सुरक्षा को मजबूत करना है।

योग्य सेवाओं में जेमिनी, सर्च, जीमेल और ड्राइव जैसे गूगल के प्रमुख प्लेटफॉर्म शामिल हैं। शोधकर्ता गूगल के बग हंटर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी खोजें जमा कर सकते हैं। एक वैध रिपोर्ट के लिए आधार पुरस्कार 20,000 अमेरिकी डॉलर (17.75 लाख रुपये) है, जिसमें अत्यधिक नवीन या प्रभावशाली माने जाने वाले खोजों के लिए अतिरिक्त 10,000 अमेरिकी डॉलर (8.9 लाख रुपये) हैं।

गौरतलब है कि सभी एआई मुद्दे योग्य नहीं होंगे। उदाहरण के लिए, जेमिनी को आक्रामक सामग्री बनाने या प्रतिक्रियाओं को मतिभ्रम करने के लिए बरगलाना गिनती नहीं है। ऐसी समस्याओं को बग बाउंटी सिस्टम के बजाय इन-प्रोडक्ट फीडबैक टूल के माध्यम से रिपोर्ट किया जाना चाहिए। एक वैध बग के रूप में क्या गिना जाता है? पारंपरिक सॉफ़्टवेयर गड़बड़ियों के विपरीत, एआई कमजोरियों में अक्सर हेरफेर शामिल होता है कि एक एआई सिस्टम कमांड की व्याख्या कैसे करता है। गूगल इन्हें 'दुष्ट क्रियाएं' कहता है। उदाहरण के लिए, एक दुर्भावनापूर्ण अभिनेता संभावित रूप से एक एआई को निजी ईमेल को संक्षेप में प्रस्तुत करने और उन्हें किसी अन्य खाते में अग्रेषित करने, या एक स्मार्ट होम डिवाइस को अनलॉक करने के लिए एक संकेत का फायदा उठाने के लिए धोखा दे सकता है।