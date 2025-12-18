Google Pay Flex लॉन्च: भारत में UPI और क्रेडिट कार्ड का नया डिजिटल कॉम्बिनेशन

टेक्नोलॉजी डेस्क: दिग्गज Google ने भारत में Flex by Google Pay लॉन्च किया है, जो एक नया डिजिटल क्रेडिट इनिशिएटिव है। इसे खास तौर पर भारतीय यूजर्स के रोजाना के ट्रांजैक्शनल क्रेडिट को सरल और सुलभ बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह प्रोडक्ट RuPay नेटवर्क पर आधारित है और Google Pay ऐप में पूरी तरह इंटीग्रेटेड है, जिससे यूजर्स को एक डिजिटल को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड का अनुभव मिलता है।

Flex by Google Pay के तहत पहला प्रोडक्ट Google Pay Flex Axis Bank क्रेडिट कार्ड है, जिसे Axis Bank के साथ पार्टनरशिप में लॉन्च किया गया है। यह कार्ड यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) की फ्लेक्सिबिलिटी को क्रेडिट लाइन के साथ जोड़ता है, जिससे यूजर्स बिना किसी फिजिकल कार्ड के क्रेडिट का उपयोग कर सकते हैं।

Google ने एक ब्लॉग पोस्ट में बताया कि भारत में केवल लगभग 50 मिलियन लोग ही क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। कंपनी का मानना है कि Flex by Google Pay जैसे इनोवेशन से ज्यादा लोगों को औपचारिक क्रेडिट सिस्टम तक पहुंच मिल सकेगी। यह कार्ड पूरी तरह डिजिटल है और Google Pay ऐप के भीतर ही मौजूद रहता है। यूजर्स कुछ ही मिनटों में ऐप के अंदर कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया डिजिटल है और इसमें किसी तरह के फिजिकल डॉक्युमेंट या पेपरवर्क की जरूरत नहीं होती। अप्रूवल मिलते ही यूजर्स तुरंत कार्ड का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं।