मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Google Pay Flex लॉन्च: भारत में UPI और क्रेडिट कार्ड का नया डिजिटल कॉम्बिनेशन

    डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में Google ने भारत में एक और बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने Flex by Google Pay नाम से नया डिजिटल क्रेडिट इनिशिएटिव लॉन्च किया है ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Thu, 18 Dec 2025 07:44:53 AM (IST)Updated Date: Thu, 18 Dec 2025 07:44:53 AM (IST)
    Google Pay Flex लॉन्च: भारत में UPI और क्रेडिट कार्ड का नया डिजिटल कॉम्बिनेशन
    Google ने Flex by Google Pay लॉन्च किया है

    HighLights

    1. Axis Bank के साथ को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड
    2. RuPay नेटवर्क पर आधारित डिजिटल कार्ड
    3. पूरी तरह पेपरलेस और इंस्टेंट अप्रूवल

    टेक्नोलॉजी डेस्क: दिग्गज Google ने भारत में Flex by Google Pay लॉन्च किया है, जो एक नया डिजिटल क्रेडिट इनिशिएटिव है। इसे खास तौर पर भारतीय यूजर्स के रोजाना के ट्रांजैक्शनल क्रेडिट को सरल और सुलभ बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह प्रोडक्ट RuPay नेटवर्क पर आधारित है और Google Pay ऐप में पूरी तरह इंटीग्रेटेड है, जिससे यूजर्स को एक डिजिटल को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड का अनुभव मिलता है।

    naidunia_image

    Flex by Google Pay के तहत पहला प्रोडक्ट Google Pay Flex Axis Bank क्रेडिट कार्ड है, जिसे Axis Bank के साथ पार्टनरशिप में लॉन्च किया गया है। यह कार्ड यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) की फ्लेक्सिबिलिटी को क्रेडिट लाइन के साथ जोड़ता है, जिससे यूजर्स बिना किसी फिजिकल कार्ड के क्रेडिट का उपयोग कर सकते हैं।


    Google ने एक ब्लॉग पोस्ट में बताया कि भारत में केवल लगभग 50 मिलियन लोग ही क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। कंपनी का मानना है कि Flex by Google Pay जैसे इनोवेशन से ज्यादा लोगों को औपचारिक क्रेडिट सिस्टम तक पहुंच मिल सकेगी। यह कार्ड पूरी तरह डिजिटल है और Google Pay ऐप के भीतर ही मौजूद रहता है।

    यूजर्स कुछ ही मिनटों में ऐप के अंदर कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया डिजिटल है और इसमें किसी तरह के फिजिकल डॉक्युमेंट या पेपरवर्क की जरूरत नहीं होती। अप्रूवल मिलते ही यूजर्स तुरंत कार्ड का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं।

    RuPay नेटवर्क पर आधारित होने की वजह से यह क्रेडिट कार्ड लाखों ऑनलाइन और ऑफलाइन मर्चेंट्स पर स्वीकार किया जाएगा। इसका इस्तेमाल ठीक वैसे ही किया जा सकता है जैसे UPI से पेमेंट किया जाता है, जिससे छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म तक पेमेंट करना आसान हो जाता है।

    Flex by Google Pay में एक रिवॉर्ड सिस्टम भी दिया गया है। Google Pay और Axis Bank मिलकर यूजर्स को ट्रांजैक्शन पर “स्टार्स” देते हैं। कंपनी के अनुसार, हर स्टार की कीमत 1 रुपये है और इसे भविष्य के किसी भी ट्रांजैक्शन में तुरंत रिडीम किया जा सकता है।

    रीपेमेंट के मामले में भी Flex कार्ड काफी फ्लेक्सिबल है। यूजर्स चाहें तो पूरा बिल एक साथ चुका सकते हैं या फिर उसे EMI में बदल सकते हैं। इसके अलावा, ऐप के भीतर कई कंट्रोल्स भी उपलब्ध हैं, जैसे ट्रांजैक्शन लिमिट सेट करना, कार्ड को ब्लॉक या अनब्लॉक करना और PIN रीसेट करना।

    Flex by Google Pay का रोलआउट आज से शुरू हो रहा है। फिलहाल यह सीमित यूजर्स के लिए उपलब्ध है, लेकिन कंपनी आने वाले महीनों में इसे व्यापक रूप से लॉन्च करने की योजना बना रही है। इच्छुक यूजर्स Google Pay ऐप के अंदर वेटलिस्ट में शामिल हो सकते हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.