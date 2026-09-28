'आज क्या पहनूं?' की टेंशन खत्म! AI Wardrobe बनेगा आपका पर्सनल स्टाइलिस्ट

टेक्नोलॉजी डेस्क। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कौन सा आउटफीट किसके साथ पहनें तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। Google Photos अब आपका काम आसानी से कर देगा। कंपनी ने अपनी AI-powered Wardrobe फीचर को भारत समेत कुछ देशों में लॉन्च कर दिया हैं।

पुरानी तस्वीरों से Digital Closet तैयार कर सकता है Google Photos का ये फीचर आपकी पुरानी तस्वीरों को देखकर एक Digital Closet तैयार कर सकता है। इसके अलावा आप उसमें अलग-अलग कपड़ों को मिलाकर Outfit भी बना सकते हैं और उन्हें वर्चुअली Try On करके देख सकते हैं कि कैसा लग रहा है।

Wardrobe फीचर फोन में सेव तस्वीरों को इस्तेमाल करके कपड़ों का डिजिटल कलेक्शन बनाता है। बता दें कि Google Photos पिछले चार साल की तस्वीरों को स्कैन कर सकता है। यूजर को Face Groups ऑन करना होगा और बताना होगा कि इन तस्वीरों में कौन-सा चेहरा उनका हैं। एक साथ 6 कपड़ों से बनाएं Outfit Digital Closet तैयार होने के बाद यूजर एक Outfit में अधिकतम 6 आइटम्स चुन सकता हैं। जैसे कि Shirt, Trousers और Shoes को मिलाकर एक नया कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है और तैयार Outfit को नाम से सेव किया जा सकता है या बिना नाम के भी रखा जा सकता है।