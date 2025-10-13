गूगल पिक्सल 10 में आया नया Display Bug, यूजर्स परेशान; गूगल ने जारी किया अपडेट

टेक्नोलॉजी डेस्क। गूगल के नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन Pixel 10 ने लॉन्च के बाद से अपनी तेज परफॉर्मेंस, बेहतर कैमरा क्वालिटी और शानदार डिजाइन के लिए खूब तारीफें बटोरी हैं। अब यूजर्स का ध्यान एक नई तकनीकी खामी की ओर गया है। यह Fuzzy Display Bug है। इसकी वजह से कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह समस्या स्क्रीन पर रंगीन धुंधलापन, झिलमिलाहट और Ghost Buttons जैसी गड़बड़ियों के रूप में सामने आ रही है।

क्या है Fuzzy Display Issue कुछ यूजर्स ने बताया कि उनके Pixel 10 की स्क्रीन पर अचानक रंगीन डॉट्स, फ्लिकरिंग और टच रिस्पॉन्स में गड़बड़ी दिखने लगी। यह स्थिति पुराने टीवी की तरह लगती है, जब सिग्नल कमजोर हो। टच फीडबैक अस्थिर होने से डिवाइस का इस्तेमाल मुश्किल हो जाता है। हालांकि, सभी यूजर्स को यह दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन Reddit जैसे प्लेटफॉर्म पर इसकी शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं।

गूगल ने उठाया कदम गूगल ने सितंबर 2025 में इस बग को ठीक करने के लिए एक Hotfix अपडेट जारी किया था, जिसके बाद अक्टूबर 2025 में एक और सिस्टम अपडेट लाया गया। कई यूजर्स का कहना है कि इससे समस्या कम हुई, लेकिन कुछ मामलों में यह अब भी जारी है। यूजर्स के अनुभव Reddit पर कई यूजर्स ने बताया कि Hard Reboot करने से समस्या कुछ समय के लिए दूर हो जाती है, लेकिन कुछ समय बाद यह फिर लौट आती है। कुछ यूजर्स का दावा है कि अक्टूबर पैच के बाद भी उन्हें Static Lines और Ghost Buttons की समस्या दिख रही है।