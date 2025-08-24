Google Pixel 10 Series में सैटेलाइट कनेक्टिविटी से होगी व्हाट्सएप कॉल, मोबाइल नेटवर्क या वाई-फाई से मिलेगी मुक्ति

टेक्नोलॉजी डेस्क। गूगल का नया स्मार्टफोन Pixel 10 अब स्मार्टफोन की दुनिया में एक बड़ी क्रांति लाने जा रहा है। कंपनी ने घोषणा की है कि अब इस फोन के जरिए बिना मोबाइल नेटवर्क और वाई-फाई कवरेज के भी व्हाट्सएप पर वॉइस और वीडियो कॉलिंग की जा सकेगी। यह सुविधा सैटेलाइट कनेक्शन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे दूरदराज के इलाकों में भी कॉलिंग संभव होगी।
गूगल ने यह फीचर 20 अगस्त को पिक्सल 10 सीरीज लॉन्च करने के कुछ दिन बाद ही पेश किया है। कंपनी के अनुसार, यह सुविधा 28 अगस्त से शुरू होगी।
कॉल रिसीव होने पर फोन की स्क्रीन पर सैटेलाइट का सिग्नल दिखाई देगा और कॉल वैसे ही बजेगी जैसे सामान्य व्हाट्सएप कॉल। फर्क सिर्फ इतना होगा कि यह कॉल मोबाइल नेटवर्क या वाई-फाई पर नहीं बल्कि सैटेलाइट कनेक्शन के जरिए चलेगी।
हालांकि यह सुविधा सभी यूज़र्स को तुरंत उपलब्ध नहीं होगी। अभी यह केवल कुछ चुनिंदा कैरियर नेटवर्क पर ही काम करेगी और इसके इस्तेमाल पर अतिरिक्त शुल्क भी लग सकता है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेजिंग को भी सैटेलाइट से सपोर्ट करेगा या नहीं।
गूगल ने इस तकनीक को सफल बनाने के लिए Skylo नामक नॉन-टेरेस्ट्रियल नेटवर्क प्रदाता के साथ साझेदारी की है। इसके साथ ही कंपनी ने लोकेशन शेयरिंग और ‘Find Hub’ जैसी सैटेलाइट-आधारित सेवाओं का भी एलान किया है। इस कदम के साथ गूगल पिक्सल 10 दुनिया का पहला स्मार्टफोन बन गया है जो व्हाट्सएप कॉलिंग को सैटेलाइट से सपोर्ट करेगा।