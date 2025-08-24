Google Pixel 10 Series में सैटेलाइट कनेक्टिविटी से होगी व्हाट्सएप कॉल, मोबाइल नेटवर्क या वाई-फाई से मिलेगी मुक्ति

टेक्नोलॉजी डेस्क। गूगल का नया स्मार्टफोन Pixel 10 अब स्मार्टफोन की दुनिया में एक बड़ी क्रांति लाने जा रहा है। कंपनी ने घोषणा की है कि अब इस फोन के जरिए बिना मोबाइल नेटवर्क और वाई-फाई कवरेज के भी व्हाट्सएप पर वॉइस और वीडियो कॉलिंग की जा सकेगी। यह सुविधा सैटेलाइट कनेक्शन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे दूरदराज के इलाकों में भी कॉलिंग संभव होगी।

28 अगस्त से शुरू होगी नई सुविधा गूगल ने यह फीचर 20 अगस्त को पिक्सल 10 सीरीज लॉन्च करने के कुछ दिन बाद ही पेश किया है। कंपनी के अनुसार, यह सुविधा 28 अगस्त से शुरू होगी। कॉल रिसीव होने पर फोन की स्क्रीन पर सैटेलाइट का सिग्नल दिखाई देगा और कॉल वैसे ही बजेगी जैसे सामान्य व्हाट्सएप कॉल। फर्क सिर्फ इतना होगा कि यह कॉल मोबाइल नेटवर्क या वाई-फाई पर नहीं बल्कि सैटेलाइट कनेक्शन के जरिए चलेगी।