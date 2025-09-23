GST 2.0: कंपनी ने घटाए कावासाकी निंजा 300, केएलएक्स230 के दाम, घर लाने से पहले देखें कीमत

टेक्नोलॉजी डेस्क। जापानी बाइक निर्माता Kawasaki India ने 22 सितंबर 2025 से अपनी एंट्री-लेवल और मिड-रेंज बाइक्स की कीमतों में भारी कटौती की घोषणा की है। यह बदलाव GST 2.0 के लागू होने के बाद किया गया है।

नई टैक्स दरों की वजह से अब 350cc तक की कावासाकी मोटरसाइकिल्स की कीमतों में 9,000 रुपये से लेकर 68,000 रुपये तक की कमी आई है। वहीं, 350cc से ऊपर की बाइक्स महंगी हो गई हैं।

एंट्री-लेवल और मिड-रेंज बाइक्स पर बड़ी बचत

कावासाकी ने जानकारी दी है कि अब कंपनी की सबसे लोकप्रिय बाइक्स जैसे Ninja 300, W175, KLX230 और Versys-X 300 की कीमतें पहले से कम हो गई हैं।

Ninja 300 (MY25) अब 3.17 लाख रुपये में मिलेगी, यानी 26,000 रुपये की बचत।

W175 (MY24) मॉडल पर 10,000 रुपये तक की कमी आई है।

ऑफ-रोड सीरीज की KLX230 (MY25) अब 3.30 लाख रुपये की बजाय 2.99 लाख रुपये में उपलब्ध होगी।

KX250 (MY25) सबसे ज्यादा 68,000 रुपये सस्ती हुई है, जिसकी नई कीमत 7.79 लाख रुपये हो गई है।

छोटे इंजनों पर राहत, बड़े इंजनों पर बोझ

जहां 350cc से कम इंजनों वाली बाइक्स पर कीमतें घटी हैं, वहीं 350cc से ऊपर के मॉडलों की कीमतें बढ़ गई हैं।

नई Ninja 500 (MY25) अब 5.66 लाख रुपये से शुरू होगी।

हाई-एंड मॉडल Ninja H2 SX SE (MY25) की कीमत 36.28 लाख रुपये तक पहुंच गई है।

इस श्रेणी की बाइक्स पर 2.34 लाख रुपये तक का बोझ बढ़ा है।

ग्राहकों पर असर और इंडस्ट्री की उम्मीदें