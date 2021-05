Happy Brothers Day 2021: आज है ब्रदर्स डे, खास अंदाज में अपने भाई को दीजिए शुभकामनाएं

Happy Brothers Day 2021: यूं तो भारत में रक्षा बंधन और भाई दूज को भाई-बहन से जुड़ा त्योहार माना गया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर साल 24 मई को ब्रदर्स डे (Brothers Day) मनाया जाता है। इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई थी। वहां सबसे पहले 2005 में नेशनल ब्रदर्स डे बनाया गया, जो अब रूस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और जर्मनी तक फैल गया है। अमेरिका के अलबामा में सी डैनियल रोड्स ने सबसे पहले इस दिवस को मनाने की शुरूआत की थी। बहरहाल, इंटनेट मीडिया के दौरान में विभिन्न प्लेटफॉर्म के जरिए Brothers Day 2021 की शुभकामनाएं दी जा रही हैं। यहां पेश है खास Wishes Messages Quotes Images whatsapp FB Instagram status जिनके जरिए आप भी Happy Brothers Day 2021 कह सकते हैं

हर मुश्किल आसान हो,

हर पल में खुशियां हो,

हर दिन आपका खूबसूरत हो,

ऐसा ही पूरा जीवन हो,

यही हर दिन मेंरी दुआ है

ब्रदर्स डे 2021 की शुभकामनाएं

.........................

खुशियों का एक संसार लेकर आएँगे,

पतझड़ में भी बहार लेकर आएँगे,

जब भी पुकार लेंगे आप दिल से,

जिदगी से साँसे उधार लेकर आएंगे.

भाई आपको ब्रदर्स डे की शुभकामनाएं

................

तेरे भाई के हाथों की लकीरें बहुत ख़ास हैं,

तभी तो तुम जैसा दोस्त हमारे पास हैं |

भाई पर रख विश्वास और ख़ुदा पर आस्था,

मुश्किल चाहें जैसी हो निकाल लेंगे कोई रास्ता

आँखों में ‘शराफ़त’, चाल मी ‘नजाकत’

दिल में ‘सच्चाई’ और चहेरे में ‘सफ़ाई’

फिर क्यों न बोले

हर लड़की आपको ‘भाई’

पापा के बाद जिन्होंने घर की

कुल जिम्मेदारी निभाई हैं,

तेज इरादों से भरा हैं जों

ओर कोई नही मेरा बड़ा भाई हैं |

..............

“There is a little boy inside the man who is my brother… Oh, how I hated that little boy. And how I love him too.” – Anna Quindlen

“A brother is a friend God gave you; A friend is a brother your heart chose.” – Unknown

“Your brother is always the first male friend you will have in your life.” – Ritu Ghatourey

................

खुशनसीब है वो बहन जिसके हिस्से मे भाई का प्यार व साथ होता है,

चाहे कुछ भी हो हालात ये रिश्ता हमेशा साथ होता.

..............

भाई-भाई का रिश्ता खास होता हैं,

अक्सर ये दिल के बहुत पास होता हैं,

रामायण और महाभारत का उदाहरण देख लो

जब भाई-भाई लड़ते है तो कुल का नाश होता है.

.............

बहुत शानदार ये रिश्ता अपना है

जिन पे बस खुशियों का पेहरा हे

ना बुरी नजर लगे इस रिश्ते को

क्योंकि मेरा भाई सारे संसार से

प्यारा है.

............

मेरे भाई जैसा ना हैं ना होगा कोई दूजा,

मैं आरती उतार के करू तेरी पूजा.

मन करे है भैया मैं उड़ के पास तेरे आ जाऊ

लेकर बलैया मैं तुझपे वारि वारि जाऊं

............

जब खुदा ने दुनिया को बनाया होगा

एक बात से जरूर घबराया होगा

कैसे रखूँगा ख्याल इतनी कुड़ियों का,

तब उस ने सब के लिए एक भाई बनाया होगा

.................

“Brothers are what best friends can never be.”

“I love my brother. He is simply amazing and I just couldn’t imagine my life without him.”

नईदुनिया ई-पेपर पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करे

डाउनलोड करें नईदुनिया ऐप | पाएं मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश-दुनिया की सभी खबरों के साथ नईदुनिया ई-पेपर,राशिफल और कई फायदेमंद सर्विसेस