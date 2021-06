Happy Maharana Pratap Jayanti 2021 Wishes: महाराणा प्रताप जयंती पर इन WhatsApp Messages, Facebook Greetings, Quotes, HD Images से दीजिए शुभकामनाएं

Happy Maharana Pratap Jayanti 2021 Wishes: महाराणा प्रताप मेवाड़ के 13वें राजा थे और उन्हें भारतीय इतिहास के सबसे महान योद्धाओं के रूप में जाना जाता है। उन्हें 'मेवाड़ी राणा' की संज्ञा दी गई, जो मुगल साम्राज्य के विस्तार के खिलाफ थे। हल्दीघाटी की उनकी लड़ाई को आज भी याद किया जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार Maharana Pratap का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था, हालांकि हिंदू पंचांग के अनुसार महाराणा प्रताप जयंती 2021 ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पड़ती है। इस वर्ष यह तिथि 13 जून 2021 पड़ रही है। यानी रविवार को पूरा देश Maharana Pratap की जयंती मनाने जा रहा है। इंटरनेट मीडिया के दौर में WhatsApp Messages, Facebook Greetings, Quotes, HD Images से शुभकामनाओं का दौर शुरू हो गया है। यह पेश हैं विशेष संदेश, जिन्हें शेयर कर आप भी Happy Maharana Pratap Jayanti 2021 कह सकते हैं।

भारत मां का ये वीर सपूत,

हर हिंदुस्तानी को प्यारा है,

कुंवर प्रताप जी के चरणों में,

शत-शत नमन हामारा है.

महाराणा प्रताप जयंती 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं

.............................

चेतक पर चढ़ कर जिसने,

भाले से दुश्मन संहारे थे,

मातृभूमि की खातिर,

जंगल में कई साल गुजारे थे.

महाराणा प्रताप जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं

प्रताप के शौर्य की गाथा,

हर कोई सुनाएगा गाकर,

मातृभूमि भी धन्य हो गई,

प्रताप जैसा पुत्र पाकर.

महाराणा प्रताप जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं

...............

धन्य हो रे राजस्थान,

जो जन्म लिया यहां प्रताप ने,

धन्य हो रे सारा मेवाड़,

जहां कदम रखे थे प्रताप ने.

महाराणा प्रताप जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं

Bharat Mata ka ye veer putra, har deshwasi ko pyara hai….. Iske veerta ke kisson ne hum sabko yaad dilaya hai, ki jab bhi maa par koi dushman gandi nazar dale, toh naam lekar Rana ka saath mein kardo uska ant….. Bolo Maharana Pratap ki jai!!!!

-------------------

Aao karein shat shat naman us veery yodha ko, jisne aakhri saans tak jee jaan laga di apni bharat maa ko bachane mein, jisne apne praan Khushi- Khushi gawaye mata ke samman ki Raksha karte hue….. Maharana Pratap ki Jayanti ki dhero badhaiyan.

------------------

Haldi ghati ke udh mein jis veer ne machaya tha kohram…. Wo veer jiski veerta dekh kar har dushman kap-kapaya tha, wo yodha jisne apne sahas se har Hindustani ko yehi bataya tha ki maa ke liye praan nyochawar karna hai Gaurav ki baat….. Maharana Pratap ko naman.

---------------------

Wo jo sukh mein ati Prasanna aur vipatti mein dar kar jhuk jaate hain, unhein naa hi safalta milti hai aur naa hi unka naam itihas ke panno pe likha jata hai.

------------

Wo vyakti jo ki apne aur apne parivar ki alwava sath mein apne desh ke baare mein bhi soche, wahi hai sachcha nagrik.

-------------

Agar tumhara irada nek hai aur mazboot hai toh tumhari parajay nahi balki vijay hogi

Apne amulya Jeevan ko aaram aur sukh ki zindagi banakar bekar karne se behtar ye hai ki tum apna Jeevan apne rashtriya ke liye samarpit karo aur desh ki seva karo.

It's better to serve the nation, instead of wasting this life in living happily and simply.

Those who work or struggle for their work and the world, are remembered forever.

Manushya ka gaurav aur atmsaman uski sab se badi kamai hoti hai, isliye sada inki raksha karna chahiye.

इकबाल था बुलंद, उसे धूल कर दिया,

मद जिसका था प्रचंड, सारा दूर कर दिया,

राणा प्रताप इकलौते, थे ऐसे वीर जिसने,

अकबर का सारा घमंड, चूर चूर कर दिया।

महाराणा प्रताप जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं

---------------

जब-जब तेरी तलवार उठी, तो दुश्मन टोली डोल गयी।

फीकी पड़ी दहाड़ शेर की, जब-जब तूने हुंकार भरी॥

महाराणा प्रताप जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।

