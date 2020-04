प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार सुबह देश के नाम फिर एक बार अपना संबोधन दिया। इस संबोधन में उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो 5 अप्रैल यानी रविवार को रात 9 बजे 9 मिनट के लिए अपने घरों की बिजली बंद करें और अपने घरों में दीपक, मोमबत्ती, फ्लैश लाइट जलाएं और दिखाएं कि इसके खिलाफ हम सब एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं। पीएम बोले की इसने हमारी आस्था, परंपरा, विश्वास और विचारधारा पर हमला बोला है और 5 अप्रैल को ऐसा करके हम एकजुटता दिखाएं।

प्रधानमंत्री मोदी के इस संबोधन के बाद सोशल मीडिया खासतौर पर Twitter पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगीं। देखते ही देखते ट्विटर पर #Masterstroke ट्रेंड करने लगा और लोग इसके साथ ही प्रधानमंत्री के संबोधन और उनकी अपील को लेकर अपना-अपना गणित ज्ञान शेयर करने लगे। कुछ ने इसके पीछे ग्रहों की चाल बता दी तो किसी ने इसके पीछे विज्ञान बता दिया। आईए नजर डालते हैं आखिर लोग प्रधानमंत्री की इस अपील को किस मजेदार अंदाज में देखते हैं।

एक यूजर ने मजेदार व्हाट्सएप मैसेज शेयर करते हुए लिखा है, मेरी हंसी नहीं रुक रही है, जिसने भी यह लिखा है वो बहुत मजाकिया है। उसे तो इस धरती पर रहने का हक ही नहीं है। दरअसल, जो मैसेज शेयर हुआ है उसमें यह बताया गया है कि मोमबत्तियों की रोशनी से तापमान बढ़ेगा और वायरस मर जाएगा ऐसा नासा ने कहा है। इसमें यहां तक की IIT के प्रोफेसर्स का भी जिक्र है।

I can't control my laugh yar 🤣🤣 Whoever written this, you have great sense of humour. You deserve living in better than Earth. #masterstroke pic.twitter.com/erSNBdmors

एक यूजर ने विनोद मेहरा, कबीर बेदी समेत कई बड़े स्टार्स की फिल्म नागिन की एक तस्वीर शेयर की है जिसमें सभी टॉर्च लिए खड़े हैं।

इसी तरह एक यूजर ने ट्वीट कर लिखा है कि जब अरबों दिए और मोमबत्तियां एकसाथ जलेगीं तो इससे बड़ी मात्रा में उर्जा पैदा होगी और 100 साल पहले लिख दिया गया था कि इससे पैदा हुई उर्जा से कोरोना वायरस मर जाएगा।

What a #MasterStroke by PM Modi.👏🏻

When billions of people will burns the Candles🕯 and Diyas 🪔 together in night it will release huge amount of energy and it was written already 📚 💯 yrs ago..

This will increase temp of atmosphere n corona cant survive.. #MODI #MODI 🤭

