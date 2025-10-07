मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    होंडा ने ADV 350 स्कूटर नया वर्जन किया पेश, यहां देखें फीचर्स और परफॉर्मेंस

    होंडा ने यूरोप में अपना 2026 एडवी 350 स्कूटर पेश किया है, जिसमें 330cc इंजन, 5-इंच TFT स्क्रीन, और उन्नत फीचर्स शामिल हैं। स्कूटर में डुअल डिस्क ब्रेक, यूएसडी फ्रंट फोर्क्स और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी गई है। भारत में इसके लॉन्च की संभावना बनी हुई है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 07 Oct 2025 02:17:50 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 07 Oct 2025 02:17:50 PM (IST)
    होंडा ने ADV 350 स्कूटर नया वर्जन किया पेश, यहां देखें फीचर्स और परफॉर्मेंस
    होंडा ADV 350 स्कूटर। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. होंडा ने यूरोप में 2026 एडवी 350 लॉन्च किया।
    2. 330cc इंजन से 30hp पावर और 31.5Nm टॉर्क।
    3. 5-इंच TFT स्क्रीन ब्लूटूथ और नेविगेशन सपोर्ट।

    टेक्नोलॉजी डेस्क। होंडा ने यूरोप में अपने लोकप्रिय एडवी 350 (ADV 350) स्कूटर का 2026 वर्जन पेश किया है। कंपनी ने इस स्कूटर को सबसे पहले 2022 में यूरोपियन मार्केट में लॉन्च किया था, जहां इसे जबरदस्त सफलता मिली। अब इसका अपडेटेड मॉडल कई आधुनिक फीचर्स और पावरफुल इंजन के साथ पेश किया गया है।

    इंजन और पावर परफॉर्मेंस

    होंडा एडवी 350 स्कूटर में 330cc का SOHC फोर-वाल्व इंजन दिया गया है, जो 30 हॉर्सपावर और 31.5 एनएम टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 11.7 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। स्कूटर में डुअल रियर शॉक एब्जॉर्बर और यूएसडी फ्रंट फोर्क्स सस्पेंशन सिस्टम दिया गया है, जो खराब सड़कों पर भी स्मूथ राइडिंग अनुभव देता है। ब्रेकिंग के लिए डुअल डिस्क सेटअप और 15-इंच फ्रंट व 14-इंच रियर टायर का इस्तेमाल किया गया है।

    फीचर्स और टेक्नोलॉजी

    2026 होंडा एडवी 350 को आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है। इसमें 5-इंच का टीएफटी डिस्प्ले दिया गया है, जो होंडा रोडसिंक ऐप से कनेक्ट होता है। यह ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, म्यूजिक और कॉल कंट्रोल जैसी सुविधाएं देता है। स्कूटर में ऑटो-कैंसलिंग इंडिकेटर, स्टोरेज लाइट और चार-वे टॉगल स्विच जैसे एडवांस फीचर्स भी मौजूद हैं।

    भारत में लॉन्च की संभावना

    फिलहाल होंडा ने एडवी 350 को भारत में लॉन्च करने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। हालांकि, देश में मैक्सी स्कूटर सेगमेंट तेजी से बढ़ रहा है और ग्राहकों की रुचि भी इस दिशा में बढ़ी है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि कंपनी आने वाले समय में इसे भारतीय बाजार में भी उतार सकती है।

    अगर यह स्कूटर भारत में लॉन्च होता है, तो इसके एडवांस फीचर्स और पावरफुल इंजन को देखते हुए इसकी कीमत प्रीमियम सेगमेंट में हो सकती है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.