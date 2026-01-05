मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Honor चीन में लॉन्च करेगा नया पावरफुट स्मार्टफोन, 10,080mAh की होगी पावरफुट बैटरी

    Honor आज चीन में Honor Power 2 लॉन्च करेगा। फोन में Dimensity 8500 Elite चिपसेट, 10,080mAh बैटरी, 80W फास्ट चार्जिंग और 120Hz डिस्प्ले मिलेगा। AnTuTu ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 05 Jan 2026 08:50:52 AM (IST)Updated Date: Mon, 05 Jan 2026 08:50:52 AM (IST)
    Honor चीन में लॉन्च करेगा नया पावरफुट स्मार्टफोन, 10,080mAh की होगी पावरफुट बैटरी
    Honor लॉच करेगा नया नया पावरफुल स्मार्टफोन। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. Dimensity 8500 Elite के साथ पहला स्मार्टफोन
    2. AnTuTu पर 2.4 मिलियन से ज्यादा स्कोर
    3. 10,080mAh बैटरी, 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट

    टेक्नोलॉजी डेस्क। Honor आज चीन में अपना नया पावरफुल स्मार्टफोन Honor Power 2 लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी ने लॉन्च से पहले ही इस डिवाइस की परफॉर्मेंस और बैटरी को लेकर बड़े खुलासे किए हैं, जिससे टेक यूजर्स के बीच इसकी चर्चा तेज हो गई है। यह फोन अप्रैल 2025 में आए Honor Power का सक्सेसर होगा और बेहतर चिपसेट, दमदार बैटरी व हाई-एंड डिस्प्ले के साथ पेश किया जाएगा।

    दमदार परफॉर्मेंस का दावा

    Honor ने Weibo पोस्ट के जरिए बताया है कि Honor Power 2 ने AnTuTu बेंचमार्क पर 2.4 मिलियन से ज्यादा स्कोर हासिल किया है। कंपनी का दावा है कि यह अपने प्राइस सेगमेंट में अब तक का सबसे ज्यादा स्कोर है। यह स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 8500 Elite चिपसेट के साथ आने वाला पहला फोन होगा, जो हाई परफॉर्मेंस और बेहतर पावर एफिशिएंसी का वादा करता है।


    बैटरी और चार्जिंग में भी नंबर वन

    Honor Power 2 की सबसे बड़ी खासियत इसकी 10,080mAh की बड़ी बैटरी है। फोन में 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 27W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा, जिससे यह अन्य डिवाइस चार्ज करने में भी सक्षम होगा। कंपनी ने इसे लंबी बैटरी लाइफ पसंद करने वाले यूजर्स के लिए डिजाइन किया है।

    डिस्प्ले और कैमरा फीचर्स

    फोन में 6.79-इंच का LTPS फ्लैट डिस्प्ले मिलेगा, जिसका रिज़ॉल्यूशन 1.5K (1200x2640 पिक्सल) और रिफ्रेश रेट 120Hz होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी पीक ब्राइटनेस 8000 निट्स तक हो सकती है। कैमरा सेक्शन में 50MP रियर कैमरा और 16MP फ्रंट कैमरा मिलने की उम्मीद है।

    लॉन्च डेट और कलर ऑप्शन

    Honor Power 2 आज 5 जनवरी शाम 5 बजे (IST) लॉन्च होगा। यह फोन फैंटम नाइट ब्लैक, सनबर्स्ट ऑरेंज और स्नो व्हाइट कलर ऑप्शन में उपलब्ध रहेगा।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.