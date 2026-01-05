Honor चीन में लॉन्च करेगा नया पावरफुट स्मार्टफोन, 10,080mAh की होगी पावरफुट बैटरी

टेक्नोलॉजी डेस्क। Honor आज चीन में अपना नया पावरफुल स्मार्टफोन Honor Power 2 लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी ने लॉन्च से पहले ही इस डिवाइस की परफॉर्मेंस और बैटरी को लेकर बड़े खुलासे किए हैं, जिससे टेक यूजर्स के बीच इसकी चर्चा तेज हो गई है। यह फोन अप्रैल 2025 में आए Honor Power का सक्सेसर होगा और बेहतर चिपसेट, दमदार बैटरी व हाई-एंड डिस्प्ले के साथ पेश किया जाएगा।

दमदार परफॉर्मेंस का दावा Honor ने Weibo पोस्ट के जरिए बताया है कि Honor Power 2 ने AnTuTu बेंचमार्क पर 2.4 मिलियन से ज्यादा स्कोर हासिल किया है। कंपनी का दावा है कि यह अपने प्राइस सेगमेंट में अब तक का सबसे ज्यादा स्कोर है। यह स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 8500 Elite चिपसेट के साथ आने वाला पहला फोन होगा, जो हाई परफॉर्मेंस और बेहतर पावर एफिशिएंसी का वादा करता है।

बैटरी और चार्जिंग में भी नंबर वन Honor Power 2 की सबसे बड़ी खासियत इसकी 10,080mAh की बड़ी बैटरी है। फोन में 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 27W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा, जिससे यह अन्य डिवाइस चार्ज करने में भी सक्षम होगा। कंपनी ने इसे लंबी बैटरी लाइफ पसंद करने वाले यूजर्स के लिए डिजाइन किया है। डिस्प्ले और कैमरा फीचर्स फोन में 6.79-इंच का LTPS फ्लैट डिस्प्ले मिलेगा, जिसका रिज़ॉल्यूशन 1.5K (1200x2640 पिक्सल) और रिफ्रेश रेट 120Hz होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी पीक ब्राइटनेस 8000 निट्स तक हो सकती है। कैमरा सेक्शन में 50MP रियर कैमरा और 16MP फ्रंट कैमरा मिलने की उम्मीद है।