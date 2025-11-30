आधार से लिंक मोबाइल नंबर कैसे जानें? लाइन लगाने या सेंटर जानें का झंझट खत्म

टेक्नोलॉजी डेस्क। आज के दौर में लगभग हर सरकारी और वित्तीय सेवा के लिए आधार सत्यापन (Aadhaar Verification) अनिवार्य है। चाहे आपको बैंक खाता खोलना हो, म्यूचुअल फंड मैनेज करना हो, या किसी सरकारी स्कीम का लाभ उठाना हो, इन सभी के लिए आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर बेहद महत्वपूर्ण है।

ऑथेंटिकेशन और e-KYC के लिए आवश्यक वन टाइम पासवर्ड (OTP) इसी नंबर पर भेजा जाता है। इसके अलावा, DigiLocker और आधार में किसी भी ऑनलाइन अपडेट के लिए भी एक सक्रिय नंबर का होना आवश्यक है। निष्क्रिय नंबर होने पर आने वाली चुनौतियां यदि आपका आधार किसी निष्क्रिय (Inactive) या पुराने मोबाइल नंबर से लिंक है, तो आपको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आप ऑनलाइन आधार अपडेट नहीं कर पाएंगे, और पैन कार्ड लिंकिंग या सब्सिडी जैसी कई ज़रूरी सेवाओं के लिए OTP प्राप्त करना असंभव हो जाएगा। इसलिए, अपने लिंक्ड मोबाइल नंबर को समय-समय पर वेरिफाई करना और आवश्यकतानुसार अपडेट करना बहुत ज़रूरी है।