मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    आधार से लिंक मोबाइल नंबर कैसे जानें? लाइन लगाने या सेंटर जानें का झंझट खत्म

    Check Aadhaar details online: आपको बैंक खाता खोलना हो, म्यूचुअल फंड मैनेज करना हो, या किसी सरकारी स्कीम का लाभ उठाना हो, इन सभी के लिए आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर बेहद महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं कि इसे कैसे पता कर सकते हैं।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 30 Nov 2025 08:39:20 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 30 Nov 2025 08:39:20 PM (IST)
    आधार से लिंक मोबाइल नंबर कैसे जानें? लाइन लगाने या सेंटर जानें का झंझट खत्म
    आधार से आपका कौन-सा मोबाइल नंबर लिंक है? ऐसे पता करें मिनटों में

    HighLights

    1. आधार-लिंक्ड मोबाइल नंबर सभी ज़रूरी सेवाओं के लिए जरूरी है
    2. बिना इसके ऑनलाइन आधार अपडेट जैसी सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाएंगे

    टेक्नोलॉजी डेस्क। आज के दौर में लगभग हर सरकारी और वित्तीय सेवा के लिए आधार सत्यापन (Aadhaar Verification) अनिवार्य है। चाहे आपको बैंक खाता खोलना हो, म्यूचुअल फंड मैनेज करना हो, या किसी सरकारी स्कीम का लाभ उठाना हो, इन सभी के लिए आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर बेहद महत्वपूर्ण है।

    ऑथेंटिकेशन और e-KYC के लिए आवश्यक वन टाइम पासवर्ड (OTP) इसी नंबर पर भेजा जाता है। इसके अलावा, DigiLocker और आधार में किसी भी ऑनलाइन अपडेट के लिए भी एक सक्रिय नंबर का होना आवश्यक है।

    निष्क्रिय नंबर होने पर आने वाली चुनौतियां

    यदि आपका आधार किसी निष्क्रिय (Inactive) या पुराने मोबाइल नंबर से लिंक है, तो आपको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आप ऑनलाइन आधार अपडेट नहीं कर पाएंगे, और पैन कार्ड लिंकिंग या सब्सिडी जैसी कई ज़रूरी सेवाओं के लिए OTP प्राप्त करना असंभव हो जाएगा। इसलिए, अपने लिंक्ड मोबाइल नंबर को समय-समय पर वेरिफाई करना और आवश्यकतानुसार अपडेट करना बहुत ज़रूरी है।


    आधार से लिंक्ड नंबर वेरिफाई करने का आसान तरीका

    UIDAI ने इस प्रक्रिया को बहुत सरल बना दिया है। आप कुछ आसान चरणों का पालन करके जान सकते हैं कि आपका कौन-सा मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा है-

    सबसे पहले UIDAI के आधिकारिक पेज पर जाएं।

    अपना 12 अंकों का आधार नंबर और वह मोबाइल नंबर दर्ज करें जिसे आप चेक करना चाहते हैं।

    कैप्चा पूरा करें और Proceed to Verify पर क्लिक करें।

    यदि आपका दर्ज किया गया नंबर आधार से लिंक है, तो आपको स्क्रीन पर इसकी पुष्टि दिखाई देगी। यदि नंबर मेल नहीं खाता है, तो आप रिकॉर्ड से मेल खाने वाला सही नंबर जानने के लिए कोई अन्य नंबर भी ट्राई कर सकते हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.