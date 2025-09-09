कैसे देखें Apple Awe Dropping Event? आज iPhone 17 सीरीज, वॉच सीरीज 11 समेत बड़े प्रोडक्ट होंगे लॉन्च
एप्पल का Awe Dropping Event 2025 आज क्यूपर्टिनो में आयोजित हो रहा है। इसमें कंपनी अपनी नई iPhone 17 सीरीज के साथ AirPods Pro 3, Apple Watch Series 11 और Watch Ultra 3 लॉन्च करेगी। खासकर iPhone 17 Air और iPhone 17 Pro Max इस इवेंट के मुख्य आकर्षण होंगे।
Publish Date: Tue, 09 Sep 2025 10:33:02 AM (IST)
Updated Date: Tue, 09 Sep 2025 10:51:30 AM (IST)
एप्पल का Apple Awe Dropping Event 2025 आयोजित
HighLights
- एप्पल Awe Dropping Event आज क्यूपर्टिनो में आयोजित होगा।
- iPhone 17 सीरीज का डिज़ाइन और परफॉर्मेंस अपग्रेडेड होगा।
- iPhone 17 Air अब तक का सबसे पतला iPhone होगा।
टेक्नोलॉजी डेस्क। दुनियाभर के टेक लवर्स की निगाहें आज क्यूपर्टिनो पर टिकी हुई हैं, जहां एप्पल अपना Apple Awe Dropping Event 2025 आयोजित कर रहा है। इस इवेंट में कंपनी अपनी नई iPhone 17 सीरीज के साथ कई अन्य गैजेट्स जैसे AirPods Pro 3, Apple Watch Series 11 और Watch Ultra 3 लॉन्च करने जा रही है। यह इवेंट एप्पल के इतिहास के सबसे बड़े हार्डवेयर लॉन्च में से एक माना जा रहा है।
कैसे और कब देखें लाइव?
इवेंट को एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट, यूट्यूब चैनल, न्यूज रूम और सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाइव देखा जा सकता है। भारतीय दर्शक इसे रात 10:30 बजे देख पाएंगे। अमेरिका में यह सुबह 10 बजे, कनाडा में दोपहर 1 बजे और दुबई में रात 9 बजे लाइव होगा।
iPhone 17 सीरीज से क्या उम्मीदें?
- iPhone 17: डिजाइन लगभग पिछले मॉडल जैसा लेकिन परफॉर्मेंस और डिस्प्ले अपग्रेडेड।
- iPhone 17 Air: सबसे पतला iPhone (5.5mm), 3900 mAh बैटरी, A19 चिपसेट।
- iPhone 17 Pro और Pro Max: बड़ा डिज़ाइन रिफ्रेश, नया रेक्टैंगुलर कैमरा आइलैंड, छोटे डायनमिक आइलैंड और पतले बेजल्स। A19 Pro चिप और iOS 26 के साथ Apple Intelligence फीचर्स।
अन्य घोषणाएं
इस इवेंट में AirPods Pro 3 बेहतर ऑडियो और स्मार्ट फीचर्स के साथ पेश हो सकते हैं। इसके अलावा Apple Watch Series 11 और Watch Ultra 3 भी लॉन्च होंगे, जिनमें डिजाइन और ड्यूरेबिलिटी में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे।