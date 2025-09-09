कैसे देखें Apple Awe Dropping Event? आज iPhone 17 सीरीज, वॉच सीरीज 11 समेत बड़े प्रोडक्ट होंगे लॉन्च

टेक्नोलॉजी डेस्क। दुनियाभर के टेक लवर्स की निगाहें आज क्यूपर्टिनो पर टिकी हुई हैं, जहां एप्पल अपना Apple Awe Dropping Event 2025 आयोजित कर रहा है। इस इवेंट में कंपनी अपनी नई iPhone 17 सीरीज के साथ कई अन्य गैजेट्स जैसे AirPods Pro 3, Apple Watch Series 11 और Watch Ultra 3 लॉन्च करने जा रही है। यह इवेंट एप्पल के इतिहास के सबसे बड़े हार्डवेयर लॉन्च में से एक माना जा रहा है।

कैसे और कब देखें लाइव? इवेंट को एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट, यूट्यूब चैनल, न्यूज रूम और सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाइव देखा जा सकता है। भारतीय दर्शक इसे रात 10:30 बजे देख पाएंगे। अमेरिका में यह सुबह 10 बजे, कनाडा में दोपहर 1 बजे और दुबई में रात 9 बजे लाइव होगा।