सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा 5G पर भारी डिस्काउंट, अमेजन पर मात्र इतनी कीमत पर खरीदें

टेक डेस्क। यदि आप सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा 5G खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। कंपनी के इस फ्लैगशिप स्मार्टफोन पर जबरदस्त प्राइस ड्रॉप हुआ है। फोन का ओरिजिनल प्राइस 1,29,999 रुपये है, लेकिन अमेजन पर यह अब सिर्फ 78,499 रुपये में उपलब्ध है।

इसके अलावा अमेज़न पे आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड से खरीदने पर 2,354 रुपये का अतिरिक्त कैशबैक मिलेगा, जिससे इसकी इफेक्टिव कीमत करीब 76,000 रुपये रह जाएगी। एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराने फोन को बदलकर आपको 42,450 रुपये तक का फायदा मिल सकता है।