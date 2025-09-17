मेरी खबरें
    सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा 5G पर अमेज़न ने बड़ी छूट दी है। 1,29,999 रुपये का यह फ्लैगशिप अब 78,499 रुपये में मिल रहा है। कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर के बाद कीमत 76,000 रुपये तक हो जाती है। शानदार डिस्प्ले, दमदार प्रोसेसर और बेहतरीन कैमरा इसे प्रीमियम विकल्प बनाते हैं।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 17 Sep 2025 08:13:45 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 17 Sep 2025 08:13:45 AM (IST)
    सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा 5G पर भारी डिस्काउंट, अमेजन पर मात्र इतनी कीमत पर खरीदें
    सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा 5G सस्ते में खरीदें। (फाइल फोटो)

    1. अमेज़न पर गैलेक्सी S24 अल्ट्रा 78,499 रुपये में।
    2. ICICI कार्ड पर अतिरिक्त 2,354 रुपये कैशबैक मिलेगा।
    3. एक्सचेंज ऑफर में 42,450 रुपये तक का लाभ।

    टेक डेस्क। यदि आप सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा 5G खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। कंपनी के इस फ्लैगशिप स्मार्टफोन पर जबरदस्त प्राइस ड्रॉप हुआ है। फोन का ओरिजिनल प्राइस 1,29,999 रुपये है, लेकिन अमेजन पर यह अब सिर्फ 78,499 रुपये में उपलब्ध है।

    इसके अलावा अमेज़न पे आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड से खरीदने पर 2,354 रुपये का अतिरिक्त कैशबैक मिलेगा, जिससे इसकी इफेक्टिव कीमत करीब 76,000 रुपये रह जाएगी। एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराने फोन को बदलकर आपको 42,450 रुपये तक का फायदा मिल सकता है।

    सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा की कीमत और ऑफर

    ओरिजिनल प्राइस: 1,29,999 रुपये

    अमेजन प्राइस: 78,499 रुपये

    आईसीआईसीआई कैशबैक: 2,354 रुपये

    इफेक्टिव प्राइस: 76,000 रुपये

    ईएमआई ऑप्शन: 3,806 रुपये/महीना से शुरू

    एक्सचेंज ऑफर: 42,450 रुपये तक

    शानदार फीचर्स और स्पेसिफिकेशन

    • सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा 6.8-इंच QHD+ डायनेमिक AMOLED 2X डिस्प्ले के साथ आता है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और 2,600 निट्स पीक ब्राइटनेस मिलती है। इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर, 12GB तक रैम और 1TB तक स्टोरेज का विकल्प दिया गया है।

    • फोन में 5,000mAh बैटरी और 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। कैमरा सेटअप में 200MP प्राइमरी, 50MP टेलीफोटो, 10MP टेलीफोटो, 12MP अल्ट्रावाइड और 12MP फ्रंट कैमरा शामिल है। इसमें एस पेन सपोर्ट और Android 14 आधारित One UI मिलता है।

    खरीदें या इंतजार करें?

    अगर आप तुरंत एक प्रीमियम स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो यह ऑफर आपके लिए बेस्ट है। हालांकि, यदि आप और सस्ता प्राइस चाहते हैं तो आने वाले Amazon Great Indian Festival Sale का इंतजार करना फायदेमंद हो सकता है। कुल मिलाकर यह डील मार्केट में इस समय की सबसे आकर्षक पेशकशों में से एक है।

