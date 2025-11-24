Samsung Galaxy S25 पर जबरदस्त डिस्काउंट, अमेजन पर इतने रुपये में मिल रहा
अमेजन पर Samsung Galaxy S25 पर 17,499 रुपये का बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। फोन 80,999 रुपये की जगह सिर्फ 63,500 रुपये में उपलब्ध है। बैंक ऑफर्स से कीमत और घट सकती है। Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर, 12GB RAM, बेहतर कैमरा और 4,000mAh बैटरी इसकी खासियत हैं।
Publish Date: Mon, 24 Nov 2025 11:32:01 AM (IST)
Updated Date: Mon, 24 Nov 2025 11:32:01 AM (IST)
स्मार्टफोन Samsung Galaxy S25 पर भारी डिस्काउंट। (फाइल फोटो)
HighLights
- S25 पर 17,499 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट उपलब्ध
- अमेजन पर कीमत घटी, ऑफर्स और बैंक लाभ
- लेटेस्ट Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर शामिल
टेक्नोलॉजी डेस्क। अगर आप लंबे समय से सैमसंग के लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन Samsung Galaxy S25 को खरीदना चाहते थे, लेकिन इसकी कीमत आपकी जेब पर भारी पड़ रही थी, तो अब आपके पास शानदार मौका है।
अमेजन पर यह प्रीमियम 5G डिवाइस भारी डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है, जहां ग्राहक इसे 17 हजार रुपये से अधिक की सीधी छूट में खरीद सकते हैं। साल 2025 के सबसे शक्तिशाली एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स में शामिल इस मॉडल की लॉन्च कीमत 80,999 रुपये थी, जो अब ऑफर्स और बैंक डिस्काउंट के बाद काफी कम हो गई है।
Samsung Galaxy S25: भारी डिस्काउंट के साथ उपलब्ध
अमेजन पर Galaxy S25 सिर्फ 63,500 रुपये में लिस्टेड है। यानी फोन की लॉन्च कीमत की तुलना में 17,499 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है।
बैंक ऑफर्स इसे और आकर्षक बनाते हैं...
- HDFC Bank Credit Card पर 1,500 रुपये तक की अतिरिक्त छूट।
- Federal Bank Credit Card EMI पर 3,000 रुपये तक का डिस्काउंट।
बेहतर परफॉर्मेंस का वादा
Galaxy S25 में परिचित कैमरा सेटअप है, लेकिन नया इमेज सिग्नल प्रोसेसर (ISP) फोटो और वीडियो क्वालिटी को बड़े स्तर पर सुधारता है।
- तस्वीरें अब ज्यादा शार्प और नेचुरल दिखती हैं।
- वीडियो मोड में स्मूथ लेंस स्विचिंग और नया जूम स्लाइडर यूज़र एक्सपीरियंस को बेहतर बनाता है।
- फोन में 4,000mAh बैटरी दी गई है, जो पूरे दिन का बैकअप देने में सक्षम है।
दमदार स्पीड और स्मूथ मल्टीटास्किंग
- इस फ्लैगशिप स्मार्टफोन में लेटेस्ट Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर मिलता है, जो इसे अल्ट्रा-फास्ट परफॉर्मेंस देता है। 12GB RAM ऐप्स, गेमिंग और एडिटिंग को बिना किसी लैग के बेहद स्मूथ बनाती है।
- Samsung Galaxy S25 इस वक्त प्रीमियम फीचर्स और भारी डिस्काउंट का शानदार कॉम्बिनेशन बन चुका है। अगर आप फ्लैगशिप फोन खरीदना चाहते हैं, तो यह ऑफर मिस करना नुकसानदायक साबित हो सकता है।