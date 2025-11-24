Samsung Galaxy S25 पर जबरदस्त डिस्काउंट, अमेजन पर इतने रुपये में मिल रहा

टेक्नोलॉजी डेस्क। अगर आप लंबे समय से सैमसंग के लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन Samsung Galaxy S25 को खरीदना चाहते थे, लेकिन इसकी कीमत आपकी जेब पर भारी पड़ रही थी, तो अब आपके पास शानदार मौका है।

अमेजन पर यह प्रीमियम 5G डिवाइस भारी डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है, जहां ग्राहक इसे 17 हजार रुपये से अधिक की सीधी छूट में खरीद सकते हैं। साल 2025 के सबसे शक्तिशाली एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स में शामिल इस मॉडल की लॉन्च कीमत 80,999 रुपये थी, जो अब ऑफर्स और बैंक डिस्काउंट के बाद काफी कम हो गई है।