सस्ती इलेक्ट्रिक कार लाने की तैयारी में Hyundai, जनवरी 2027 में होगी एंट्री, Mahindra और Kia को मिलेगी चुनौती

ऑटो डेस्क। भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग को देखते हुए वाहन निर्माता कंपनियां लगातार नए मॉडल्स पेश कर रही हैं। इसी कड़ी में Hyundai मोटर इंडिया अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टफोलियो का विस्तार करने के लिए एक नई कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी लाने की पूरी तैयारी में है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, Hyundai की इस नई किफायती इलेक्ट्रिक कार को जनवरी 2027 में लॉन्च किया जा सकता है। देश में इलेक्ट्रिक कारों के बढ़ते क्रेज के बीच यह नया मॉडल उन ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनेगा जो कम बजट में एक बेहतरीन ब्रांड की इलेक्ट्रिक एसयूवी घर लाना चाहते हैं। इंटरनल कोडनेम 'HE1i' और भारत में होगा प्रोडक्शन Hyundai की इस आगामी स्मॉल इलेक्ट्रिक एसयूवी को कंपनी के भीतर अभी 'HE1i' कोडनेम दिया गया है। कंपनी इस गाड़ी का निर्माण पूरी तरह स्थानीय स्तर पर करेगी। इसका प्रोडक्शन तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदूर में स्थित Hyundai के आधिकारिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में किया जाएगा।

स्थानीय स्तर पर उत्पादन होने के कारण इस कार की लागत कम रखने में मदद मिलेगी, जिससे बाजार में इसकी कीमत काफी प्रतिस्पर्धी होने की उम्मीद है। पहले इस कार को मार्च 2027 में पेश करने की चर्चा थी, लेकिन कंपनी अब इसे तय समय से पहले यानी जनवरी 2027 में ही बाजार में उतारने की योजना बना रही है। दमदार प्लेटफॉर्म और बैटरी हुंडई की यह नई इलेक्ट्रिक एसयूवी E-GMP (K) प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी। इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिकने वाली Hyundai Inster EV के लिए भी किया जाता है। कंपनी इस कार को दो अलग-अलग विकल्पों में पेश करने वाली है, जिसमें एक स्टैंडर्ड रेंज और दूसरा लॉन्ग रेंज वेरिएंट शामिल होगा। शुरुआत में कार के लिए बैटरी सेल्स की सप्लाई Svolt कंपनी द्वारा की जा सकती है, लेकिन बाद में Hyundai इसे एक्साइड इंडस्ट्रीज के साथ साझेदारी के तहत पूरी तरह भारत में बने लोकल सेल्स के साथ रिप्लेस करेगी।