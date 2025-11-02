मेरी खबरें
    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sun, 02 Nov 2025 12:42:20 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 02 Nov 2025 12:42:20 PM (IST)
    IND W vs SA W Final: महिला क्रिकेट विश्व कप फाइनल फ्री में देखें, Jio के इन प्लान्स में मिल रहा है Hotstar एक्सेस
    भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. जियो दे रहा फ्री Disney+ Hotstar एक्सेस अपने प्लान्स में।
    2. 949 रुपये प्लान में 84 दिन की वैलिडिटी मिलेगी।
    3. रोजाना 2GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा उपलब्ध।

    स्पोर्ट्स डेस्क। आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का फाइनल मुकाबला नवी मुंबई के डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। दोपहर 2:30 बजे टॉस होगा। मुकाबला 3 बजे से शुरू होगा।

    अगर, आपके पास JioCinema या Disney+ Hotstar का सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो चिंता की बात नहीं है। Jio अपने कुछ खास रिचार्ज प्लान्स में यूजर्स को फ्री Hotstar एक्सेस दे रहा है, जिससे आप बिना किसी अतिरिक्त खर्च के इस रोमांचक मैच का आनंद उठा सकते हैं।

    949 रुपये वाला Jio प्लान

    • Jio का 949 रुपये वाला प्रीमियम प्लान क्रिकेट प्रेमियों के बीच काफी लोकप्रिय है। इसमें यूजर्स को 84 दिन की वैलिडिटी, हर दिन 2GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS प्रतिदिन की सुविधा मिलती है। सबसे खास बात इस प्लान में Disney+ Hotstar का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है।


  • उसके साथ Jio TV और Jio Apps का भी एक्सेस मिलता है। अगर आप 5G नेटवर्क वाले एरिया में हैं, तो आपको अनलिमिटेड 5G डेटा का फायदा भी मिलेगा।

    • बजट यूजर्स के लिए 100 रुपये और 195 रुपये वाले पैक

    • जिन यूजर्स का बजट थोड़ा कम है, वे 100 रुपये का फेस्टिव एड-ऑन पैक चुन सकते हैं। इस पैक में 5GB हाई-स्पीड डेटा और 30 दिन का फ्री Hotstar एक्सेस मिलता है।

    • वहीं, जो लोग अपने मौजूदा प्लान को बदले बिना Hotstar जोड़ना चाहते हैं, उनके लिए 195 रुपये वाला पैक बेहतर है। यह पैक 90 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। नए यूजर्स को Jio Home का 2 महीने का ट्रायल भी देता है।

    एक ही रिचार्ज में मनोरंजन और क्रिकेट दोनों

    Jio के ये प्लान्स क्रिकेट फैंस के लिए शानदार डील हैं। सिर्फ एक बार रिचार्ज करने पर यूजर्स महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का फाइनल फ्री में देख सकते हैं। उसके साथ में डेटा, कॉलिंग और एंटरटेनमेंट का पूरा आनंद उठा सकते हैं।

