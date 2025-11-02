IND W vs SA W Final: महिला क्रिकेट विश्व कप फाइनल फ्री में देखें, Jio के इन प्लान्स में मिल रहा है Hotstar एक्सेस

स्पोर्ट्स डेस्क। आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का फाइनल मुकाबला नवी मुंबई के डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। दोपहर 2:30 बजे टॉस होगा। मुकाबला 3 बजे से शुरू होगा।

अगर, आपके पास JioCinema या Disney+ Hotstar का सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो चिंता की बात नहीं है। Jio अपने कुछ खास रिचार्ज प्लान्स में यूजर्स को फ्री Hotstar एक्सेस दे रहा है, जिससे आप बिना किसी अतिरिक्त खर्च के इस रोमांचक मैच का आनंद उठा सकते हैं।