iOS 26 अपडेट से एप्पल के खिलाफ बढ़ी नाराजगी, बैटरी की समस्या से जूझ रहे iPhone यूजर्स

टेक्नोलॉजी डेस्क। एप्पल का नया iOS 26 अपडेट लॉन्च होते ही विवादों में आ गया है। दुनिया भर के आईफोन यूजर्स सोशल मीडिया पर तेजी से बैटरी ड्रेन और फोन के गरम होने की समस्या को लेकर नाराजगी जता रहे हैं।

हाल ही में एप्पल ने वर्ल्डवाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस (WWDC) में iOS 26 की घोषणा की थी और यह अपडेट इस हफ्ते से यूजर्स तक पहुंचना शुरू हुआ है। अचानक बैटरी परफॉर्मेंस में गिरावट अपडेट के तुरंत बाद कई यूजर्स ने शिकायत की कि उनके फोन की बैटरी तेजी से खत्म हो रही है। एक यूजर ने एक्स (X) पर लिखा कि फोन को अभी एक घंटे पहले चार्ज किया था और अब बैटरी 79% रह गई है। iOS 26 ने फोन को ईंट बना दिया है। वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि अपडेट के बाद फोन लगातार गरम हो रहा है और बैटरी हेल्थ अचानक 80% तक गिर गई है।

यूजर्स की बढ़ती नाराजगी कई यूजर्स ने बताया कि सामान्य इस्तेमाल के बावजूद बैटरी पहले से ज्यादा तेजी से खत्म हो रही है। एक ने लिखा, कि आज सुबह काम के लिए फोन कम इस्तेमाल किया, फिर भी बैटरी 50% तक गिर गई। इस शिकायतों की बाढ़ ने एप्पल की नई सॉफ्टवेयर अपडेट को कटघरे में खड़ा कर दिया है। एप्पल का आधिकारिक बयान हालांकि एप्पल ने सीधे तौर पर इन शिकायतों का जवाब नहीं दिया, लेकिन कंपनी ने एक सपोर्ट डॉक्यूमेंट जारी किया। इसमें कहा गया कि बड़े अपडेट के बाद बैकग्राउंड प्रोसेस पूरे होने तक बैटरी और परफॉर्मेंस पर अस्थायी असर पड़ सकता है। कंपनी का दावा है कि कुछ दिनों बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी।