मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    iPhone 17 Buyers Alert: क्यों इन देशों में सस्ता मिल रहा है Apple फोन? 5 कारणों से समझें

    Apple iPhone 17 Pro Max भारत में 1,49,900 रुपये का है, जबकि दुबई में यही फोन 1,22,500 रुपये में उपलब्ध है। टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी और लॉजिस्टिक लागत के कारण भारत में कीमतें अधिक हैं। अमेरिका, हांगकांग और जापान जैसे देशों में भी यह काफी सस्ता मिलता है।

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Fri, 12 Sep 2025 02:10:42 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 12 Sep 2025 02:11:01 PM (IST)
    iPhone 17 Buyers Alert: क्यों इन देशों में सस्ता मिल रहा है Apple फोन? 5 कारणों से समझें
    इन देशों में सस्ता मिल रहा आइफोन 17। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. भारत में iPhone 17 Pro Max 27,400 रुपये महंगा।
    2. दुबई में कम टैक्स और ड्यूटी से कीमत किफायती।
    3. दिल्ली-दुबई उड़ान जोड़कर भी फोन खरीदना सस्ता।

    टेक्नोलॉजी डेस्क। Apple ने हाल ही में अपनी iPhone 17 सीरीज लॉन्च की है, लेकिन भारत में इनकी कीमतों को लेकर उपभोक्ताओं में नाराजगी और सवाल उठने लगे हैं। दुबई, अमेरिका और हांगकांग जैसे देशों में यही मॉडल काफी कम कीमत पर उपलब्ध हैं। यही वजह है कि भारत और दुबई के बीच बढ़ता प्राइस गैप चर्चा में है।

    भारत और दुबई के बीच कीमत का अंतर

    भारत में iPhone 17 Pro Max की कीमत 1,49,900 रुपये है, जबकि यूएई में यह फोन AED 5,099 यानी लगभग 1,22,500 रुपये में मिल रहा है। इसका मतलब है कि भारत में यही फोन करीब 27,400 रुपये महंगा है।

    दिलचस्प बात यह है कि अगर, कोई दिल्ली से दुबई जाकर फोन खरीदता है तो भी यह सस्ता पड़ सकता है। स्काईस्कैनर पर देखे गए स्पाइसजेट टिकट लॉन्च के समय करीब 22,600 रुपये में मिल रहे थे। यानी दुबई से खरीदने पर भी लगभग 4,800 रुपये की बचत संभव है।

    दुबई में iPhone क्यों सस्ता?

    • कम इंपोर्ट ड्यूटी – यूएई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर न्यूनतम या शून्य ड्यूटी लगाता है, जबकि भारत में यह 20% तक है।

    • कम टैक्स – दुबई में केवल 5% VAT है, जबकि भारत में 18% GST लिया जाता है।

    • करेंसी एडवांटेज – AED/INR रेट फिलहाल खरीदारों के पक्ष में है।

    • रिटेल स्ट्रैटेजी – दुबई शॉपिंग हब है, जहां प्रतिस्पर्धा से दाम किफायती रखे जाते हैं।

    • कम लॉजिस्टिक लागत – भारत में वितरण, वेयरहाउस और अनुपालन खर्च कीमत बढ़ाते हैं।

    अन्य देशों में कीमतें

    सिर्फ दुबई ही नहीं, अमेरिका (1,05,800 रुपये), कनाडा (1,11,400 रुपये), हांगकांग (1,12,800 रुपये) और जापान (1,16,500 रुपये) में भी iPhone 17 Pro Max भारत से सस्ता है। उदाहरण के लिए हांगकांग में यह भारत से करीब 34,300 रुपये सस्ता है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.