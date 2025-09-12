iPhone 17 Buyers Alert: क्यों इन देशों में सस्ता मिल रहा है Apple फोन? 5 कारणों से समझें

टेक्नोलॉजी डेस्क। Apple ने हाल ही में अपनी iPhone 17 सीरीज लॉन्च की है, लेकिन भारत में इनकी कीमतों को लेकर उपभोक्ताओं में नाराजगी और सवाल उठने लगे हैं। दुबई, अमेरिका और हांगकांग जैसे देशों में यही मॉडल काफी कम कीमत पर उपलब्ध हैं। यही वजह है कि भारत और दुबई के बीच बढ़ता प्राइस गैप चर्चा में है।

भारत और दुबई के बीच कीमत का अंतर भारत में iPhone 17 Pro Max की कीमत 1,49,900 रुपये है, जबकि यूएई में यह फोन AED 5,099 यानी लगभग 1,22,500 रुपये में मिल रहा है। इसका मतलब है कि भारत में यही फोन करीब 27,400 रुपये महंगा है। दिलचस्प बात यह है कि अगर, कोई दिल्ली से दुबई जाकर फोन खरीदता है तो भी यह सस्ता पड़ सकता है। स्काईस्कैनर पर देखे गए स्पाइसजेट टिकट लॉन्च के समय करीब 22,600 रुपये में मिल रहे थे। यानी दुबई से खरीदने पर भी लगभग 4,800 रुपये की बचत संभव है।