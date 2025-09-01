मेरी खबरें
    फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज़ के विज्ञापन में iPhone 17 Pro Max का खुलासा, 9 सितंबर को होगा लॉन्च

    9 सितंबर को Apple के Awe-dropping event में iPhone 17 सीरीज़, Watch 11 और AirPods 3 के लॉन्च होने की अफवाह है। परंपरा को तोड़ते हुए, Apple ने फ्लिपकार्ट के विज्ञापन में लॉन्च से पहले iPhone 17 Pro Max की एक झलक दिखा दी है।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 01 Sep 2025 05:53:08 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 01 Sep 2025 05:56:07 PM (IST)
    Apple 9 सितंबर को अपनी iPhone 17 सीरीज़ लॉन्च करने की योजना बना रहा है। लोग इस लॉन्च का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और Apple ने इसे 'Awe dropping event' नाम दिया है। इस इवेंट के दौरान, Apple iPhone 17 सीरीज़, Watch 11, Airpods 3 लॉन्च करने की योजना बना रहा है, जैसा कि अफवाहों में बताया जा रहा है। हालाँकि, Apple हमेशा अपने उपकरणों को गुप्त रखता है और लॉन्च पर आधिकारिक तौर पर डिवाइस के सामने आने तक किसी को इसके बारे में पता नहीं चलता है।

    लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि Apple की अलग योजनाएँ हैं, उसने हमें Apple iPhone 17 Pro Max की एक झलक दिखा दी है। यह सरप्राइज फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज़ सेल के विज्ञापन से आया है, जिसमें आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, अनुभव सिंह बस्सी, अमन गुप्ता और कई अन्य हस्तियां शामिल हैं। फ्लिपकार्ट ने अपनी आगामी बिग बिलियन डेज़ सेल के लिए अपना विज्ञापन “Flipkart Big Billion Days – Kuch Bhi Ho Sakta Hai!” शीर्षक से लॉन्च किया।

    इस विज्ञापन में सभी हस्तियां बिग बिलियन डेज़ सेल का प्रचार करते हुए एक साथ आईं। हालाँकि, फराह खान विज्ञापन का मुख्य आकर्षण बन गईं क्योंकि उनके हाथ में iPhone 17 Pro Max है। वह 3 रियर कैमरों वाले क्षैतिज रूप से उन्मुख कैमरा सेटअप वाला स्मार्टफोन पकड़े हुए हैं। यह फोन iPhone 17 Pro Max के डिज़ाइन के बारे में विश्वसनीय स्रोतों से लीक हुई जानकारी से काफी मिलता-जुलता है।

    अभी तक ब्रांड की ओर से इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह विज्ञापन निश्चित रूप से लॉन्च से पहले iPhone 17 सीरीज़ में लोगों की दिलचस्पी बढ़ा देता है। iPhone 17 Pro Max के कुछ फीचर्स के बारे में अनुमान लगाया जा रहा है, जैसे 120Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.9 इंच का OLED डिस्प्ले और साथ ही इसका ProMotion डिस्प्ले।

    साथ ही, बैटरी लाइफ में सुधार हो सकता है और यह 50W MagSafe चार्जिंग के साथ 5,000mAh क्षमता तक पहुंच सकती है। कैमरे के लिए, हम उम्मीद कर सकते हैं कि iPhone 17 Pro में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होगा जिसमें 48MP मेन + अल्ट्रावाइड और एक टेलीफोटो लेंस होगा, साथ ही सेल्फी के लिए 24MP का फ्रंट कैमरा होगा। परफॉर्मेंस के मामले में, इसमें Apple इंटेलिजेंस के सपोर्ट वाला A19 Pro चिप होने की उम्मीद है।

