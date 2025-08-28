मेरी खबरें
    9 सितंबर को एप्पल का 'Awe Dropping' इवेंट, iPhone 17 Pro में हो सकता है वेपर कूलिंग चैंबर

    एप्पल का बहुप्रतीक्षित 'Awe Dropping' इवेंट 9 सितंबर 2025 को होगा। इसमें iPhone 17 सीरीज के साथ नया iPhone 17 Air, वेपर कूलिंग चैंबर, 24MP सेल्फी कैमरा, 48MP टेलीफोटो कैमरा और नया iOS 26 लॉन्च होने की उम्मीद है। नए कलर वेरिएंट्स भी आकर्षण का केंद्र रहेंगे।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 28 Aug 2025 01:22:23 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 28 Aug 2025 01:22:23 PM (IST)
    एप्पल ने लॉन्च इवेंट की तारीख घोषित कर दी है।

    HighLights

    1. 9 सितंबर को एप्पल का 'Awe Dropping' लॉन्च इवेंट।
    2. iPhone 17 सीरीज के साथ नया iPhone 17 Air।
    3. वेपर कूलिंग चैंबर से बेहतर परफॉर्मेंस और ठंडक।

    टेक्नोलॉजी डेस्क। एप्पल ने अपने बहुप्रतीक्षित लॉन्च इवेंट की तारीख घोषित कर दी है। यह इवेंट 9 सितंबर 2025 को रात 10:30 बजे (भारतीय समय) स्टिव जॉब्स थिएटर, एप्पल पार्क कैंपस, क्यूपर्टिनो, कैलिफोर्निया में आयोजित होगा। कंपनी का यह इवेंट 'Awe Dropping' थीम पर आधारित है। इसमें iPhone 17 सीरीज सहित कई नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे।

    iPhone 17 Pro में वेपर कूलिंग चैंबर की उम्मीद

    इस बार एप्पल के लोगों की डिजाइन ने उत्सुकता और बढ़ा दी है। इसमें हीट मैप जैसी झलक नजर आती है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि iPhone 17 Pro मॉडल्स में वापर कूलिंग चैंबर शामिल किया जाएगा। यह फीचर फोन को हाई-परफॉर्मेंस टास्क जैसे वीडियो एडिटिंग या गेमिंग के दौरान ठंडा रखने में मदद करेगा।

    नए कलर वेरिएंट्स का संकेत

    इस बार एप्पल डार्क ब्लू और ऑरेंज जैसे नए शेड्स पेश कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक iPhone 17 Pro पांच कलर ऑप्शन ब्लैक, व्हाइट, ग्रे, डार्क ब्लू और बोल्ड ऑरेंज में उपलब्ध होगा।

    iPhone 17 Air है नया मॉडल

    iPhone 17, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max के साथ इस बार कंपनी एक नया मॉडल iPhone 17 Air लॉन्च कर सकती है। यह बेहद स्लिम स्मार्टफोन 5.5 मिमी पतला होगा और इसमें 6.6 इंच की स्क्रीन दी जा सकती है। इसका कैमरा लेआउट गूगल पिक्सल फोन की याद दिला सकता है।

    कैमरा और हार्डवेयर में बड़े अपग्रेड

    • स्टैंडर्ड iPhone 17 में फ्रंट कैमरा 12MP से बढ़कर 24MP होने की उम्मीद है।

    • प्रो मॉडल्स में 48MP टेलीफोटो कैमरा और 8x ऑप्टिकल ज़ूम का फीचर आ सकता है।

    • सभी फोन में नया iOS 26 मिलेगा, जिसमें Liquid Glass इंटरफेस, कॉल स्क्रीनिंग, रियल-टाइम ट्रांसलेशन और नया Games App शामिल होगा।

