9 सितंबर को एप्पल का 'Awe Dropping' इवेंट, iPhone 17 Pro में हो सकता है वेपर कूलिंग चैंबर

टेक्नोलॉजी डेस्क। एप्पल ने अपने बहुप्रतीक्षित लॉन्च इवेंट की तारीख घोषित कर दी है। यह इवेंट 9 सितंबर 2025 को रात 10:30 बजे (भारतीय समय) स्टिव जॉब्स थिएटर, एप्पल पार्क कैंपस, क्यूपर्टिनो, कैलिफोर्निया में आयोजित होगा। कंपनी का यह इवेंट 'Awe Dropping' थीम पर आधारित है। इसमें iPhone 17 सीरीज सहित कई नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे।
इस बार एप्पल के लोगों की डिजाइन ने उत्सुकता और बढ़ा दी है। इसमें हीट मैप जैसी झलक नजर आती है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि iPhone 17 Pro मॉडल्स में वापर कूलिंग चैंबर शामिल किया जाएगा। यह फीचर फोन को हाई-परफॉर्मेंस टास्क जैसे वीडियो एडिटिंग या गेमिंग के दौरान ठंडा रखने में मदद करेगा।
इस बार एप्पल डार्क ब्लू और ऑरेंज जैसे नए शेड्स पेश कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक iPhone 17 Pro पांच कलर ऑप्शन ब्लैक, व्हाइट, ग्रे, डार्क ब्लू और बोल्ड ऑरेंज में उपलब्ध होगा।
iPhone 17, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max के साथ इस बार कंपनी एक नया मॉडल iPhone 17 Air लॉन्च कर सकती है। यह बेहद स्लिम स्मार्टफोन 5.5 मिमी पतला होगा और इसमें 6.6 इंच की स्क्रीन दी जा सकती है। इसका कैमरा लेआउट गूगल पिक्सल फोन की याद दिला सकता है।