9 सितंबर को एप्पल का 'Awe Dropping' इवेंट, iPhone 17 Pro में हो सकता है वेपर कूलिंग चैंबर

टेक्नोलॉजी डेस्क। एप्पल ने अपने बहुप्रतीक्षित लॉन्च इवेंट की तारीख घोषित कर दी है। यह इवेंट 9 सितंबर 2025 को रात 10:30 बजे (भारतीय समय) स्टिव जॉब्स थिएटर, एप्पल पार्क कैंपस, क्यूपर्टिनो, कैलिफोर्निया में आयोजित होगा। कंपनी का यह इवेंट 'Awe Dropping' थीम पर आधारित है। इसमें iPhone 17 सीरीज सहित कई नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे।

iPhone 17 Pro में वेपर कूलिंग चैंबर की उम्मीद इस बार एप्पल के लोगों की डिजाइन ने उत्सुकता और बढ़ा दी है। इसमें हीट मैप जैसी झलक नजर आती है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि iPhone 17 Pro मॉडल्स में वापर कूलिंग चैंबर शामिल किया जाएगा। यह फीचर फोन को हाई-परफॉर्मेंस टास्क जैसे वीडियो एडिटिंग या गेमिंग के दौरान ठंडा रखने में मदद करेगा।