टेक डेस्‍क। Vivo X500 Pro Max प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में Apple के iPhone 18 Pro Max और Oppo Find X10 Pro Max को टक्कर देता है। डिस्प्ले और कैमरे से लेकर प्रोसेसर, बैटरी कैपेसिटी और कीमत तक, यहां बताया गया है कि तीनों फ्लैगशिप डिवाइस की तुलना कैसे की जाती है।

Apple के iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max सहित अपने लेटेस्ट iPhone लाइनअप को पेश करने के दो महीने बाद, प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में नया कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है क्योंकि Vivo भारत में X500 सीरीज़ के लॉन्च के साथ अपनी X-सीरीज़ रेंज को बढ़ा रहा है।

Vivo X500 Pro Max में 6.85-इंच का AMOLED डिस्प्ले है जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz है और पीक ब्राइटनेस 5,000 nits है। वहीं, iPhone 18 Pro Max में 6.9-इंच की OLED स्क्रीन है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और पीक ब्राइटनेस 3,000 nits देती है। Oppo Find X10 Pro Max में 6.78-इंच का AMOLED डिस्प्ले है जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz तक है और पीक ब्राइटनेस 3,600 nits है।

टॉप-एंड Vivo X500 Pro Max बड़े AMOLED डिस्प्ले, MediaTek Dimensity चिपसेट और 7,800mAh की बैटरी के साथ फ्लैगशिप सेगमेंट में आता है। इसका मुकाबला Apple के iPhone 18 Pro Max और Oppo Find X10 Pro Max से है। लेकिन डिस्प्ले, कैमरा, परफॉर्मेंस, बैटरी और कीमत के मामले में तीनों प्रीमियम स्मार्टफोन की तुलना कैसे करें?

2. कैमरा

फोटोग्राफी के लिए, Vivo X500 Pro Max में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है जिसमें 50MP का प्राइमरी सेंसर, 50MP का अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा और 200MP का टेलीफोटो लेंस है। इसमें सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 50MP का फ्रंट कैमरा भी है।

इसकी तुलना में, iPhone 18 Pro Max में 48MP का मेन कैमरा, 48MP का अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेंस और 48MP का टेलीफोटो सेंसर मिलता है। फ्रंट में, सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इसमें 18MP का कैमरा है।

Oppo Find X10 Pro Max में भी तीन रियर कैमरे हैं, हर एक में प्राइमरी, अल्ट्रा-वाइड-एंगल और टेलीफोटो फोटोग्राफी के लिए 200MP का सेंसर है। सेल्फी के लिए, स्मार्टफोन में 50MP का फ्रंट कैमरा है।

3. प्रोसेसर और बैटरी

Vivo X500 Pro Max में MediaTek का Dimensity 9600 Pro चिपसेट है और इसमें 7,800mAh की बैटरी है। दूसरी ओर, Apple का iPhone 18 Pro Max, A20 Pro प्रोसेसर पर चलता है और इसमें 5,391mAh की बैटरी है।

Oppo Find X10 Pro Max में भी Dimensity 9600 Pro चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि, बैटरी कैपेसिटी के मामले में यह 8,000mAh यूनिट के साथ वीवो हैंडसेट से आगे है।

4. भारत में कीमत

भारत में, वीवो X500 प्रो मैक्स की शुरुआती कीमत ₹1,64,999 है, और इसके टॉप वेरिएंट की कीमत ₹1,79,999 है। iPhone 18 प्रो मैक्स ₹1,79,900 की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है, जबकि ओप्पो फाइंड X10 प्रो मैक्स की कीमत ₹1,99,999 है।

5. रैम और स्टोरेज

मेमोरी और स्टोरेज की बात करें तो, वीवो X500 प्रो मैक्स 12GB रैम के साथ आता है और 256GB और 512GB स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध है। वहीं, एप्पल iPhone 18 प्रो मैक्स 256GB, 512GB, 1TB और 2TB के स्टोरेज ऑप्शन देता है। Oppo Find X10 Pro Max में 12GB RAM और 512GB इंटरनल स्टोरेज है।

6. ड्यूरेबिलिटी

ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो, Vivo X500 Pro Max डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस के लिए IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आता है। iPhone 18 Pro Max की IP68 रेटिंग है।