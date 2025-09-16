iPhone 18 सीरीज में होगा छोटा डायनामिक आइलैंड, लेकिन नहीं मिलेगा अंडर-डिस्प्ले फेस आईडी

टेक्नोलॉजी डेस्क। एप्पल ने हाल ही में अपने iPhone 17 सीरीज (iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro और Pro Max) को लॉन्च किया है, जो इस हफ्ते बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध होने जा रही है। हालांकि, टेक जगत की नजरें अब पहले से ही अगले साल की iPhone 18 सीरीज पर टिक गई हैं।

ताजा लीक रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बार एप्पल अपने सबसे चर्चित डिजाइन फीचर Dynamic Island को छोटा और अधिक कॉम्पैक्ट बनाने की तैयारी कर रहा है। iPhone 18 में छोटा होगा Dynamic Island चीनी टिप्स्टर इंस्टेंट डिजिटल के अनुसार iPhone 18 सीरीज में फ्रंट कैमरा और सेंसर कम्पोनेंट्स को और कॉम्पैक्ट किया जाएगा। इससे Dynamic Island का कटआउट और संकरा हो जाएगा। हालांकि, अभी एप्पल अंडर-डिस्प्ले फेस आईडी या कैमरा तकनीक नहीं लाएगा। यानी पिल-शेप वाला डिजाइन बरकरार रहेगा, लेकिन मौजूदा iPhone 17 की तुलना में ज्यादा सूक्ष्म और आकर्षक दिखेगा।

डिजाइन में सुधार क्रांति नहीं Dynamic Island की शुरुआत 2022 में iPhone 14 Pro सीरीज के साथ हुई थी। इसके बाद iPhone 15, 16 और अब 17 सीरीज़ में इसे मानक डिजाइन बना दिया गया। कई अफवाहों के बावजूद, एप्पल ने iPhone 17 में इस फीचर का साइज कम नहीं किया। अब iPhone 18 सीरीज इस दिशा में पहला बड़ा सुधार ला सकती है। iPhone 19 में होगा बड़ा बदलाव लीक रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2027 में आने वाली iPhone 19 सीरीज (जो iPhone का 20वां साल होगा) में एप्पल अंडर-डिस्प्ले फेस आईडी लाने की तैयारी कर रहा है। उस वक्त केवल पंच-होल कैमरा नजर आएगा, जो पूरी तरह बेजल-लेस और सीमलेस डिस्प्ले की ओर एक बड़ा कदम होगा।