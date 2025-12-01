मेरी खबरें
    iQOO 15 की भारत में लॉन्चिंग... सेल ऑफर से कीमतों में भारी गिरावट, जानें कैसे खरीदें

    iQOO 15 भारत में सेल के लिए उपलब्ध हो गया है। इसमें Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट, 144Hz AMOLED डिस्प्ले और 7,000mAh बैटरी मिलती है। कीमत 72,999 रुपये से शुरू होती है। बैंक ऑफर के साथ कीमत में 7,000 रुपये तक कमी मिलेगी। दो स्टोरेज और दो कलर वेरिएंट उपलब्ध हैं।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 01 Dec 2025 01:48:44 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 01 Dec 2025 01:48:44 PM (IST)
    1 दिसंबर 2025 से भारत में सेल के लिए उपलब्ध QOO 15। (फोटो- सोशल मीडिया)

    HighLights

    1. दमदार Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट परफॉर्मेंस देता।
    2. 6.85-इंच AMOLED, 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता।
    3. 7,000mAh बैटरी, 100W फास्ट चार्जिंग उपलब्ध रहती।

    टेक्नोलॉजी डेस्क। हाई-परफॉर्मेंस स्मार्टफोन बाजार में iQOO ने अपना नया फ्लैगशिप iQOO 15 आज 1 दिसंबर 2025 से भारत में सेल के लिए उपलब्ध कर दिया है। इस फोन को सबसे पहले अक्टूबर में चीन में पेश किया गया था। अब भारतीय यूजर्स इसे ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टोर पर खरीद सकते हैं।

    iQOO 15 को कंपनी का सबसे शक्तिशाली 5G फोन बताया जा रहा है, जिसमें स्नैपड्रैगन का टॉप-एंड चिपसेट, बड़ी बैटरी व फास्ट चार्जिंग जैसी हाई-एंड सुविधाएं शामिल हैं।

    प्रमुख स्पेसिफिकेशन

    • iQOO 15 में Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट कंपनी का सबसे दमदार 5G प्रोसेसर दिया गया है।

    • RAM 12GB या 16GB तक और स्टोरेज 256GB/512GB तक दिया गया है।

    • 6.85-इंच के सैमसंग M14 AMOLED डिस्प्ले के साथ 144Hz तक का रिफ्रेश रेट दिया गया है।

    • बड़ी 7,000 mAh बैटरी और 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है।

    कीमत

    भारत में iQOO 15 की कीमत इस प्रकार है...

    • 12GB + 256GB वेरिएंट- 72,999 रुपये

    • 16GB + 512GB वेरिएंट- 79,999 रुपये

    फोन दो कलर ऑप्शन अल्फा (ब्लैक) व लेजेंड (व्हाइट) में मौजूद है। सेल आज से शुरू हो चुकी है। इसे iQOO ई-स्टोर, Amazon और Vivo एक्सक्लूसिव स्टोर्स पर खरीदा जा सकता है।

    लॉन्च ऑफर

    ICICI, HDFC और Axis बैंक कार्ड से 7,000 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। इस ऑफर के साथ 12GB वेरिएंट की Effective कीमत 64,999 रुपये और 16GB वेरिएंट 71,999 रुपये रह जाती है। एक्सचेंज ऑफर व कुछ ब्रांड ग्राहकों के लिए अतिरिक्त 1,000 रुपये का डिस्काउंट कूपन भी उपलब्ध है।


    अगर, आप फ्लैगशिप-लेवल पर परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ व भारी उपयोग के लिए फोन ढूंढ रहे हैं, तो iQOO 15 इस समय एक बहुत मजबूत ऑप्शन बनकर सामने आया है। हालांकि, खरीदारी से पहले बैंक ऑफर, एक्सचेंज वैल्यू और उपलब्धता जरूर जांच लें।

