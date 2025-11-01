26 नवंबर को लॉन्च होने वाला है ये स्मार्टफोन, शानदार डिस्प्ले के साथ मिलेंगे भर-भर के फीचर्स

टेक्नोलॉजी डेस्क। iQOO ने अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन iQOO 15 की भारत में लॉन्च डेट की पुष्टि कर दी है। यह फोन 26 नवंबर 2025 को लॉन्च होगा, यानी चीन में लॉन्च के लगभग एक महीने बाद। कंपनी ने Amazon पर एक माइक्रोसाइट जारी की है, जिससे यह भी कन्फर्म हो गया है कि फोन भारत में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध होगा।
Vivo की सब-ब्रांड iQOO ने बताया है कि iQOO 15 भारत में दो कलर वेरिएंट में लॉन्च होगा -
Legend वेरिएंट के रियर पैनल पर कंपनी का नया ट्राई-कलर पैटर्न लोगो दिया गया है। ये दोनों वेरिएंट Amazon माइक्रोसाइट पर पहले ही टीज किए जा चुके हैं।
iQOO 15 को भारत में Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट से पावर किया गया है, जो कंपनी का 3nm ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है। इसमें LPDDR5x Ultra RAM और UFS 4.1 स्टोरेज तकनीक का उपयोग किया गया है। साथ ही फोन में Q3 Supercomputing गेमिंग चिप दी गई है, जिससे हाई-एंड गेमिंग अनुभव मिलेगा।
भारतीय वेरिएंट में 2K रेजोल्यूशन डिस्प्ले और 144Hz रिफ्रेश रेट मिलेगा। फोन में Ray Tracing सपोर्ट दिया गया है, जो गेमिंग को और यथार्थपूर्ण बनाएगा। इसके अलावा इसमें 8,000 sq mm वेपर चेंबर प्लेट दी गई है, जो लंबे गेमिंग सेशंस के दौरान फोन को ठंडा रखती है।
iQOO 15 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसमें 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर शामिल होगा। इसका डिजाइन चीन में लॉन्च हुए मॉडल से काफी मिलता-जुलता रहेगा।
फोन में 7,000mAh की बैटरी दी गई है, जो 100W वायर्ड और 40W वायरलेस फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। यह फीचर इसे गेमिंग और हाई-परफॉर्मेंस उपयोग के लिए बेहतरीन बनाता है।
iQOO 15 भारत में Android 16-बेस्ड OriginOS 6 पर चलेगा। यह OS परफॉर्मेंस और स्मूद यूजर एक्सपीरियंस पर केंद्रित है।
फिलहाल iQOO ने भारत में iQOO 15 की कीमत और स्टोरेज वेरिएंट्स का खुलासा नहीं किया है। उम्मीद है कि कंपनी इन डिटेल्स को लॉन्च इवेंट से ठीक पहले शेयर करेगी।