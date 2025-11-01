26 नवंबर को लॉन्च होने वाला है ये स्मार्टफोन, शानदार डिस्प्ले के साथ मिलेंगे भर-भर के फीचर्स

टेक्नोलॉजी डेस्क। iQOO ने अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन iQOO 15 की भारत में लॉन्च डेट की पुष्टि कर दी है। यह फोन 26 नवंबर 2025 को लॉन्च होगा, यानी चीन में लॉन्च के लगभग एक महीने बाद। कंपनी ने Amazon पर एक माइक्रोसाइट जारी की है, जिससे यह भी कन्फर्म हो गया है कि फोन भारत में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध होगा।

भारत में दो कलर ऑप्शन्स की पुष्टि Vivo की सब-ब्रांड iQOO ने बताया है कि iQOO 15 भारत में दो कलर वेरिएंट में लॉन्च होगा - Alpha (ब्लैक)

Legend (व्हाइट) Legend वेरिएंट के रियर पैनल पर कंपनी का नया ट्राई-कलर पैटर्न लोगो दिया गया है। ये दोनों वेरिएंट Amazon माइक्रोसाइट पर पहले ही टीज किए जा चुके हैं। पावरफुल Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर iQOO 15 को भारत में Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट से पावर किया गया है, जो कंपनी का 3nm ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है। इसमें LPDDR5x Ultra RAM और UFS 4.1 स्टोरेज तकनीक का उपयोग किया गया है। साथ ही फोन में Q3 Supercomputing गेमिंग चिप दी गई है, जिससे हाई-एंड गेमिंग अनुभव मिलेगा।