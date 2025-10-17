दिवाली से पहले IRCTC की ऐप-वेबसाइट हुई डाउन, ऑनलाइन टिकट बुकिंग में हो रही दिक्कत

टेक्नोलॉजी डेस्क। दिवाली से ठीक पहले यात्रियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा जब इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) की वेबसाइट और मोबाइल ऐप अचानक डाउन हो गई। शुक्रवार सुबह से यूजर्स टिकट बुक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन न तो ऐप खुल रही थी और न ही वेबसाइट से बुकिंग हो पा रही थी।
कई यूजर्स ने सोशल मीडिया पर IRCTC प्लेटफॉर्म के आउटेज को रिपोर्ट किया और स्क्रीनशॉट शेयर किए, जिनमें 'साइट डाउन' और 'एरर' जैसे मैसेज दिखाई दे रहे थे।
जानकारी के मुताबिक, यह तकनीकी दिक्कत तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होने के समय सामने आई। इस दौरान आमतौर पर वेबसाइट और ऐप पर एक साथ लाखों यूजर्स लॉगिन करते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, ज्यादा ट्रैफिक के कारण सर्वर पर लोड बढ़ गया, जिसकी वजह से यूजर्स टिकट बुक नहीं कर पाए।
मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, IRCTC अधिकारियों ने भी तकनीकी खराबी की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि टिकट बुकिंग में कुछ समय के लिए दिक्कत आई थी, लेकिन उनकी तकनीकी टीम समस्या को हल करने में जुटी है। अधिकारी ने कहा, “हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जल्द ही सेवा सामान्य हो जाएगी।”
इस बीच, डाउनडिटेक्टर वेबसाइट पर भी यूजर्स ने समस्या दर्ज की। रिपोर्ट के मुताबिक, लगभग 49% यूजर्स ने वेबसाइट, जबकि 37% यूजर्स ने ऐप में दिक्कत आने की शिकायत की।
रेलवे स्टेशन से टिकट लेने वालों को भी इस तकनीकी गड़बड़ी का असर झेलना पड़ा है। दिवाली के मद्देनजर टिकट बुकिंग का दबाव बढ़ने से यह समस्या और गंभीर हो गई।