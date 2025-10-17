दिवाली से पहले IRCTC की ऐप-वेबसाइट हुई डाउन, ऑनलाइन टिकट बुकिंग में हो रही दिक्कत

टेक्नोलॉजी डेस्क। दिवाली से ठीक पहले यात्रियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा जब इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) की वेबसाइट और मोबाइल ऐप अचानक डाउन हो गई। शुक्रवार सुबह से यूजर्स टिकट बुक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन न तो ऐप खुल रही थी और न ही वेबसाइट से बुकिंग हो पा रही थी।

कई यूजर्स ने सोशल मीडिया पर IRCTC प्लेटफॉर्म के आउटेज को रिपोर्ट किया और स्क्रीनशॉट शेयर किए, जिनमें 'साइट डाउन' और 'एरर' जैसे मैसेज दिखाई दे रहे थे। जानकारी के मुताबिक, यह तकनीकी दिक्कत तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होने के समय सामने आई। इस दौरान आमतौर पर वेबसाइट और ऐप पर एक साथ लाखों यूजर्स लॉगिन करते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, ज्यादा ट्रैफिक के कारण सर्वर पर लोड बढ़ गया, जिसकी वजह से यूजर्स टिकट बुक नहीं कर पाए।