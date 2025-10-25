त्योंहारों के बीच फेल हुई IRCTC वेबसाइट, ‘साइट अनरीचेबल’ मैसेज से यूजर्स परेशान, तत्काल टिकट बुकिंग में दिक्कत

टेक्नोलॉजी डेस्क: इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) की वेबसाइट आज सुबह अचानक डाउन हो गई, जिससे हजारों यात्रियों को टिकट बुक करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। जैसे ही तत्काल टिकट बुकिंग का समय शुरू हुआ, वेबसाइट पर एक संदेश दिखाई देने लगा – “This Site is currently unreachable, please try after some time” यानी “यह साइट अभी पहुंच से बाहर है, कृपया कुछ समय बाद प्रयास करें।”

कई यूजर्स की टिकट बुकिंग रुकी इस तकनीकी समस्या (IRCTC Website Crashes) के कारण कई यूजर्स अपनी बुकिंग पूरी नहीं कर सके। दिवाली और छठ पूजा जैसे बड़े त्योहारों के बीच यह घटना उस समय हुई जब बड़ी संख्या में यात्री ट्रेन टिकट बुक करने की कोशिश कर रहे थे। सुबह बुकिंग खुलते ही सिस्टम पर अत्यधिक ट्रैफिक बढ़ गया, जिससे वेबसाइट और ऐप दोनों ने काम करना बंद कर दिया।

@RailMinIndia @IRCTCofficial @RailwaySeva @AshwiniVaishnaw irctc site not working at the time of Tatkal booking what scam is going on “this site is currently not reachable” pic.twitter.com/CLgSS6PgFj — CA Kailash K Teli (@Kailashveena) October 25, 2025 पिछले सप्ताह भी दीवाली से पहले शुक्रवार को ठीक इसी तरह की स्थिति देखने को मिली थी। तत्काल बुकिंग शुरू होने से कुछ ही मिनट पहले हजारों यूजर्स को “सर्वर अभी रिक्वेस्ट को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। एरर कोड 109” जैसा संदेश मिला था। उस समय भी लोग टिकट बुक नहीं कर पाए थे और सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। त्योहारों के दौरान IRCTC प्लेटफॉर्म पर अक्सर इसी तरह की समस्या देखने को मिलती है। जब बुकिंग विंडो खुलती है, तो लाखों लोग एक साथ लॉगिन करते हैं, जिससे सर्वर पर दबाव बढ़ जाता है और वेबसाइट अस्थायी रूप से डाउन हो जाती है।