त्योंहारों के बीच फेल हुई IRCTC वेबसाइट, ‘साइट अनरीचेबल’ मैसेज से यूजर्स परेशान, तत्काल टिकट बुकिंग में दिक्कत

टेक्नोलॉजी डेस्क: इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) की वेबसाइट आज सुबह अचानक डाउन हो गई, जिससे हजारों यात्रियों को टिकट बुक करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। जैसे ही तत्काल टिकट बुकिंग का समय शुरू हुआ, वेबसाइट पर एक संदेश दिखाई देने लगा – “This Site is currently unreachable, please try after some time” यानी “यह साइट अभी पहुंच से बाहर है, कृपया कुछ समय बाद प्रयास करें।”
इस तकनीकी समस्या (IRCTC Website Crashes) के कारण कई यूजर्स अपनी बुकिंग पूरी नहीं कर सके। दिवाली और छठ पूजा जैसे बड़े त्योहारों के बीच यह घटना उस समय हुई जब बड़ी संख्या में यात्री ट्रेन टिकट बुक करने की कोशिश कर रहे थे। सुबह बुकिंग खुलते ही सिस्टम पर अत्यधिक ट्रैफिक बढ़ गया, जिससे वेबसाइट और ऐप दोनों ने काम करना बंद कर दिया।
@RailMinIndia @IRCTCofficial @RailwaySeva @AshwiniVaishnaw irctc site not working at the time of Tatkal booking what scam is going on “this site is currently not reachable” pic.twitter.com/CLgSS6PgFj
— CA Kailash K Teli (@Kailashveena) October 25, 2025
पिछले सप्ताह भी दीवाली से पहले शुक्रवार को ठीक इसी तरह की स्थिति देखने को मिली थी। तत्काल बुकिंग शुरू होने से कुछ ही मिनट पहले हजारों यूजर्स को “सर्वर अभी रिक्वेस्ट को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। एरर कोड 109” जैसा संदेश मिला था। उस समय भी लोग टिकट बुक नहीं कर पाए थे और सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी।
त्योहारों के दौरान IRCTC प्लेटफॉर्म पर अक्सर इसी तरह की समस्या देखने को मिलती है। जब बुकिंग विंडो खुलती है, तो लाखों लोग एक साथ लॉगिन करते हैं, जिससे सर्वर पर दबाव बढ़ जाता है और वेबसाइट अस्थायी रूप से डाउन हो जाती है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) और फेसबुक पर यात्रियों ने अपने अनुभव साझा किए। कई लोगों ने वेबसाइट के स्क्रीनशॉट साझा करते हुए लिखा कि “IRCTC फिर से डाउन है, बुकिंग असंभव हो गई है।” कुछ यूजर्स ने सिस्टम की धीमी गति की शिकायत भी की।
Dear @AshwiniVaishnaw Ji, I logged on IRCTC website for Tatkal . At sharp 10:01 am the server showed unreachable and it continued to give same message at 10:09 am it showed regret.What’s happening Sir ? Despite so much measures why an ordinary passenger not able to book ticket ? pic.twitter.com/gG5KYzaLgs
— Research Scientist (@researcher0503) October 25, 2025
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि वेबसाइट पर अचानक बढ़े ट्रैफिक के कारण सर्वर पर लोड ज्यादा हो गया। तकनीकी टीम स्थिति पर काम कर रही है और जल्द ही सेवा बहाल होने की उम्मीद है। हालांकि, यात्रियों की ओर से यह मांग की जा रही है कि IRCTC अपने सिस्टम को और अधिक स्थिर बनाए ताकि त्योहारों या पीक टाइम में इस तरह की समस्या दोबारा न हो।
वर्तमान स्थिति में यूजर्स को सलाह दी जा रही है कि वे कुछ समय बाद पुनः प्रयास करें या टिकट बुक करने के लिए अधिकृत एजेंटों और रेलवे बुकिंग काउंटरों का उपयोग करें। IRCTC ने कहा है कि वे अपनी तकनीकी संरचना को मजबूत करने पर काम कर रहे हैं ताकि भविष्य में इस तरह की असुविधा से बचा जा सके।