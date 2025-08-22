मेरी खबरें
    TikTok की वेबसाइट भारत में फिर से एक्सेस की जा सकती है, जिससे वापसी की चर्चा तेज हो गई है। लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक मंजूरी नहीं मिलने से, भारत-चीन संबंधों में सुधार के संकेतों के बावजूद ऐप की वापसी अनिश्चित बनी हुई है।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Fri, 22 Aug 2025 06:47:53 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 22 Aug 2025 06:59:43 PM (IST)
    क्या TikTok भारत में वापसी कर रहा है? यहां जानिए बाजार में क्‍या चर्चाएं हैं
    क्‍या सच में टिक टॉक की हो सकती है वापसी।

    HighLights

    1. TikTok जो चीनी फर्म ByteDance की संपत्ति है।
    2. जून 2020 तक भारत में सर्वाधिक इस्तेमाल ऐप था।
    3. सरकार ने 58 अन्य चीनी ऐप्स के साथ बैन किया था।

    TikTok का नाम भारत में चार साल बाद फिर से चर्चा में है, जबसे इस शॉर्ट-वीडियो ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसकी आधिकारिक वेबसाइट कुछ यूजर्स के लिए चुपचाप फिर से ऑनलाइन हो गई है, जिससे इसकी वापसी की अटकलों को फिर से हवा मिल गई है। TikTok, जो चीनी फर्म ByteDance की संपत्ति है, जून 2020 तक भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले ऐप्स में से एक था, जब सरकार ने डेटा गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण 58 अन्य चीनी ऐप्स के साथ इस ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था।

    naidunia_image

    प्रतिबंध के समय भारत में 20 करोड़ से ज्यादा सक्रिय TikTok यूजर्स थे, जो प्रशंसकों और क्रिएटर्स दोनों के लिए एक बड़ा झटका था। इस महीने की शुरुआत में, यह पता चला कि TikTok की आधिकारिक वेबसाइट भारत में स्मार्टफोन और लैपटॉप दोनों पर एक्सेस की जा सकती है। हालांकि, कुछ यूजर्स ने X (ट्विटर) पर लिखा कि वेबसाइट अभी भी उनके लिए नहीं खुल रही है। यह इंगित करता है कि उपलब्धता प्रतिबंधित हो सकती है या परीक्षण रोलआउट पर आजमाई जा रही है। TikTok अभी तक भारत में Google Play Store और Apple App Store पर नहीं पाया गया है, जिसका अर्थ है कि एप्लिकेशन ने अभी तक अपनी वापसी नहीं की है।

    naidunia_image

    अटकलें केवल वेबसाइट के बारे में नहीं हैं। भारत-चीन संबंधों में एक बार फिर सुधार होता दिख रहा है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने इस सप्ताह की शुरुआत में नई दिल्ली में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। जयशंकर ने दोनों देशों के बीच "स्पष्ट और रचनात्मक" संबंध स्थापित करने का वर्णन किया। इसके अलावा, पीएम मोदी भी इसी महीने SCO समिट में भाग लेने के लिए चीन जाने वाले हैं।

    naidunia_image

    इस तरह के राजनयिक प्रयासों को TikTok सहित चीनी ऐप्स के लिए भारत में फिर से प्रवेश करने के द्वार के रूप में देखा जा रहा है। बढ़ती चर्चा के बावजूद, ByteDance और भारत सरकार दोनों TikTok की वापसी के बारे में चुप्पी साधे हुए हैं। 2020 का प्रतिबंध अभी भी लागू है, और आधिकारिक मंजूरी के बिना, ऐप को भारत में कानूनी रूप से संचालित करने की अनुमति नहीं है। TikTok की ऑनलाइन वापसी वर्तमान में एक स्पष्ट घोषणा के बजाय एक अस्थायी संकेतक है। प्रशंसक आशान्वित हैं, लेकिन औपचारिक वापसी का इंतजार जारी है।

    naidunia_image

