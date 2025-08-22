TikTok का नाम भारत में चार साल बाद फिर से चर्चा में है, जबसे इस शॉर्ट-वीडियो ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसकी आधिकारिक वेबसाइट कुछ यूजर्स के लिए चुपचाप फिर से ऑनलाइन हो गई है, जिससे इसकी वापसी की अटकलों को फिर से हवा मिल गई है। TikTok, जो चीनी फर्म ByteDance की संपत्ति है, जून 2020 तक भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले ऐप्स में से एक था, जब सरकार ने डेटा गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण 58 अन्य चीनी ऐप्स के साथ इस ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था।

प्रतिबंध के समय भारत में 20 करोड़ से ज्यादा सक्रिय TikTok यूजर्स थे, जो प्रशंसकों और क्रिएटर्स दोनों के लिए एक बड़ा झटका था। इस महीने की शुरुआत में, यह पता चला कि TikTok की आधिकारिक वेबसाइट भारत में स्मार्टफोन और लैपटॉप दोनों पर एक्सेस की जा सकती है। हालांकि, कुछ यूजर्स ने X (ट्विटर) पर लिखा कि वेबसाइट अभी भी उनके लिए नहीं खुल रही है। यह इंगित करता है कि उपलब्धता प्रतिबंधित हो सकती है या परीक्षण रोलआउट पर आजमाई जा रही है। TikTok अभी तक भारत में Google Play Store और Apple App Store पर नहीं पाया गया है, जिसका अर्थ है कि एप्लिकेशन ने अभी तक अपनी वापसी नहीं की है।